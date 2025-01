Pacient nezemřel a vzbudil se. Expert nejen o rizicích asistované sebevraždy

Pojďme na úvod vysvětlit, co se rozumí pod pojmem eutanazie. Vy, jak jsem pochopil, neprovádíte plnou eutanazii, ale spíš asistovanou sebevraždu?

Z německé ústavy vyplývá, že legální je asistence, nikoliv přímé provedení eutanazie. Vždy je to tedy ten konkrétní člověk, kdo musí vypít smrtící medikament nebo pootočit to kolečko na infuzi. To je rozdíl třeba od Belgie, Nizozemska a Lucemburska, kde mají umožněno provádět aktivní eutanazii. Tam můžete usmrtit například někoho, kdo má Alzheimerovu chorobu, takže si není zcela vědom svých úkonů. U nás to neděláme. Považuji náš systém za právně čistší, protože je velmi obtížné někoho usmrtit proti jeho vůli. Kdo ví, co se odehrává v mysli pacienta v pokročilém stadiu Alzheimera? Možná ten člověk umřít nechce. Tohle je něco, čemu jsem rád, že se nemusíme věnovat, protože bych s tím měl osobní problém.

Trápí je karcinomy, neurologická onemocnění či obstrukční plicní nemoc. Poslední skupinou našich klientů jsou ti, kteří podstoupí takzvané bilanční sebezabití. Jakub Jaroš ředitel organizace Sterbehilfe Deutschland