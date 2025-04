Jde o první průzkum tohoto typu od roku 2023, kdy názory lidí na eutanazii zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Souhlasných odpovědí bylo tehdy stejné procento. Došlo ale ke změně mezi odpůrci eutanazie. Těch co s ní „rozhodně nesouhlasí“ bylo před dvěma lety devět procent, nyní je to pět procent.

„Vzorek 1 060 respondentů je dostatečně velký na to, aby výsledky byly zobecnitelné na celou dospělou populaci,“ komentovala Markéta Kneblíková z výzkumné agentury Ipsos.

„Je to už několikátý průzkum, který potvrzuje, že podpora veřejnosti směrem k eutanazii neklesá,“ uvedla Karolína Sadílková z platformy Smrtelník, která detabuizuje téma smrti a umírání. Dokládají to starší průzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění. Zatímco v roce 2007 s eutanazií souhlasilo 58 procent dotázaných, v roce 2013 už to bylo 67 procent. V roce 2023 souhlas veřejnosti překročil 70 procent.

Církev a lékaři proti eutanazii

Největším odpůrcem eutanazie je katolická církev, která ji vnímá jako porušení pátého přikázání „Nezabiješ“. Kněz a etik Marek Orko Vácha závěry nejnovějšího průzkumu kritizuje.

„Nejde paušálně říct, že má automaticky pravdu většina. Kdybychom nechali udělat průzkum veřejného mínění na nějaké citlivé sociální otázky, třeba co se týče etnických menšin, tak bych se také bál, co bych se od Čechů dozvěděl. Tyto věci nelze rozhodovat hlasováním v nějakém průzkumu,“ míní Vácha.

Proti eutanazii jsou tradičně i lékaři. Mezi nimi se ale najdou výjimky, které jdou proti proudu. Například kardiochirurg Jan Pirk nebo břišní a hrudní chirurg Pavel Pafko jsou pro legalizaci asistované sebevraždy.

„Když už naše společnost přistoupila na to, že interrupce je v pořádku, čili vzala si právo rozhodnout o osudu začátku života druhého člověka, myslím, že jí můžeme dát právo rozhodnout i o konci toho svého. Pro mě je to otázka svobody a důstojnosti,“ svěřil se pro iDNES.cz Pafko.

Šéf Lékařské komory Milan Kubek zdůrazňuje, že Pafko a Pirk jsou se svými názory mezi lékaři v menšině. „My se vzájemně máme velmi rádi, ale v tomto máme rozdílné názory a nemáme šanci jeden druhého přesvědčit,“ podotýká Kubek. „A já jsem prostě nestudoval medicínu proto, abych zabíjel lidi,“ dodal Kubek.

Česko váhá už 17 let

Eutanazie je v Česku nadále trestná. Buď je pokládána za vraždu nebo za účast na sebevraždě. V minulosti se usilovalo o změnu prostřednictvím už několika poslaneckých iniciativ. V roce 2008 senátorka Václava Domšová (tehdy SNK) představila návrh na zavedení „důstojné smrti“, který Senát do Poslanecké sněmovny nepustil, mimo jiné po silné intervenci kněze Tomáše Halíka.

V roce 2016 stejný návrh předložila rovnou ve Sněmovně skupina poslanců z řad hnutí ANO, TOP 09 a KSČM pod vedením poslance Jiřího Zlatušky (ANO). Návrh ale následoval osud většiny zákonů, do jejichž schválení se nikomu moc nechce a zároveň se ho bojí odmítnout – nikdo ho ve volebním období neprojednal.

V roce 2020 svůj poslanecký návrh zákona o eutanazii předložila poslankyně ANO a lékařka Věra Procházková. Třebaže získala podporu některých poslanců ANO a Pirátů, vláda k zákonu dala zamítavé stanovisko. Opět skončil „pod stolem“ a nikdo se jím ve volebním období už nezabýval.

Jste pro uzákonění eutanazie? ano 85 %(362 hlasů) ne 15 %(63 hlasů)

Poslední pokus nastal loni, kdy Věra Procházková již jako senátorka oprášila svůj starý návrh. Ten ale strany KDU-ČSL, TOP 09 a SPD nepodpořily a zákon vůbec nebyl načten.

Paradoxní je, že od roku 2008, kdy se o eutanazii v Česku střídavě jedná, ji schválily a uvedly do praxe státy jako Německo, Španělsko, Rakousko, Kanada, Portugalsko, Austrálie, Kolumbie a Nový Zéland. Už předtím byla eutanazie legální v Nizozemsku, Belgii, Lucembursku a Švýcarsku.

Senátní návrh zákona

Právě Lucemburskem se inspirovala senátorka Procházková i nyní, kdy chce nechat v Senátu schválit novou verzi zákona obsahující legalizaci eutanazie. Návrh počítá s tím, že pacient by měl na usmrcení nárok, pokud trpí nevyléčitelnou nemocí způsobující nesnesitelné fyzické nebo psychické utrpení, bez vyhlídky na zlepšení. Lékař ale bude moci z etických důvodů účast na eutanazii odmítnout. Z nároku na eutanazii by byli vyloučeni děti a mladiství a duševně nemocní lidé.

Senátorka už se poučila a chce proces projednávání načasovat tak, aby text do Sněmovny doputoval až po volbách.

„Nepochybně můj zákon Senátem projde, ale nesmí se opakovat to, co jsme už zažili, že ve Sněmovně spadne pod stůj a tam bude ležet. Musí se počkat až bude po poslaneckých volbách na podzim, pak jej předložíme,“ řekla iDNES.cz Věra Procházková.