Svobodní se do eurovoleb spojí s třemi subjekty, nasadí bývalé kandidáty na Hrad

Svobodní půjdou do voleb do Evropského parlamentu s podporou Strany Soukromníků, regionálního hnutí Pro Plzeň a hnutí Zdraví, Sport a vzdělání 2012. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil předseda Svobodných a lídr kandidátky Libor Vondráček. Celou kandidátku strana zatím nepředstavila, podle Vondráčka na ní budou dva bývalí prezidentští kandidáti.