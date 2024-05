„Můžete nás grilovat.“ Koalice SPOLU zahájila kampaň u piva a klobás

Do voleb s ní plánují objet každý týden jedno město. A role v kampani si už prý také rozdali. „Na debaty do televizí chodí Saša (Vondra), Luděk (Niedermayer) je spíš na ty odbornější diskuse o ekonomice a já jezdím mezi lidi,“ řekl iDNES.cz europoslanec a čtyřka kandidátky Tomáš Zdechovský, který na kolonádě zastavoval kolemjdoucí v kšiltovce se státním znakem.

Než se premiér dostal od auta k pódiu, kde měl akci zahájit, obestoupil ho dav lidí s dotazy na důchody, euro i žádostmi o podpis. „To je fotka z roku 2012, když jsem byl ministr školství. No, nikdo nemládne,“ řekl Fiala při prozkoumání snímku, který měl podepsat. „To uměl jen Karel Gott,“ utěšoval ho senior.

Fiala pak zahájil akci klasickým politickým projevem. „V eurovolbách půjde o to, zda Česko bude nadále aktivním a respektovaným partnerem, nebo zda se posuneme na periferii Evropy. Nemůžeme připustit, aby populisté a extremisté dostali náboj vrátit se k moci. Určitě není pro Česko řešením hájit zájmy Orbána nebo Fica,“ uzavřel Fiala a grilovačka mohla začít.

Na voliče čekalo marinované kuřecí, hermelín a papriková a šunková klobása. Fotografové, kteří lačnili po snímku premiéra, jak se zástěrou nandavá hořčici, však zůstali zklamaní. Na to mělo SPOLU najatou obsluhu. Fiala se místo toho s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a předními kandidáty vydal opět do hloučku mezi lidi.

„Sociální demokracii bych návrat přál“

Do debaty s premiérem se zapojil i místní člen sociální demokracie. „Já bych rád ve Sněmovně demokratickou opozici, se kterou by byla řeč. Přál bych vám, abyste se vrátili. Je to na vás,“ říkal Fiala, když do debaty vstoupil Zdechovský. „To by ale chtělo vyměnit Šmardu, měl by to Tomáš Petříček vzít na sebe,“ radil muži člen vedení KDU-ČSL, která se v řadě průzkumů pohybuje ještě pod SOCDEM.

To opodál stojící Vondra už tak optimistický s návratem sociálních demokratů nebyl. „Mám z toho pocit, že socani už zanikají. Nevědí kudy kam, nemají lidi ani lídra. Vidět je snad jen Netolický,“ tvrdil Vondra.

Fialu mezitím zastavila skupinka teenagerů, kteří si stěžovali, že na jejich důchody už peníze nebudou. „Toho se nedožijem,“ utrousil mladík. Fiala ale nesouhlasil. „Ale dožijete, já mám děti ve vašem věku, změny v penzích jsme dělali právě proto, aby byly udržitelné i do budoucna,“ vysvětloval chlapcům. Ti na rozloučenou premiéra žádali, zda by se s nimi vyfotil s nataženými pěstmi proti sobě. „Jako při vážení v boxu,“ prosil mladík. „Já na tyhle gesta nejsem, ale rád vám klasicky podám ruku,“ řekl Fiala.

Došlo i na Izrael

Na akci přišlo i několik odpůrců pětikoalice s transparentem „Vysíláme fialový signál: demise“, na výměnu názorů ale nedošlo. „Podporujete izraelskou vládu, která páchá v Gaze válečné zločiny,“ vyčetl premiérovi další kritik.

Fiala si však za postojem k Izraeli stál. „Byl napaden a má právo se bránit. Mír ani pro Palestince nebude, dokud tam bude vládnout Hamás. Je potřeba bránit existenci vlastního státu, což Izrael dělá, a porazit teroristy jako je Hamás,“ uvedl premiér s tím, že vláda podporuje humanitární koridory v Gaze. „Ale jsme připraveni rozlišovat, kdo je viník a kdo oběť,“ dodal Fiala.

To už se slova na pódiu ujal lídr kandidátky Alexandr Vondra. „Tohle grilování jsme vymysleli, protože jsme nechtěli klasické mítinky s velkými projevy. V nich říkáme stále totéž a já to tu nebudu dokola opakovat. Kouzlo tohohle grilování je, že si s námi můžete popovídat, grilovat nás, a zároveň si ale dát i jídlo z toho grilu,“ řekl Vondra, který sám posléze ulovil paprikovou klobásu.

Do Poděbrad ve čtvrtek nakonec nedorazil ministr práce a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, kterého zdržely povinnosti ve Sněmovně. Další grilování, tentokrát v kompletní sestavě, chystá SPOLU na úterý v pražských Vysočanech.