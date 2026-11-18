Gregorovou zadržela pohraniční stráž na letišti v Pekingu 26. října. „Obklopilo mě pět policistů, sebrali mi můj diplomatický pas a zakázali mi používat telefon. Drželi mě takhle asi hodinu a půl. Dosud mi nikdo nevysvětlil proč,“ uvedla Gregorová, která se ihned po incidentu obrátila na zástupce velvyslance EU v Číně, české velvyslanectví i čínské ministerstvo zahraničí s žádostí o oficiální objasnění příčin zadržení.
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Do dnešního dne ale žádné vysvětlení nepřišlo. Proto Gregorová odeslala oficiální dopis Všečínskému shromáždění lidových zástupců s žádostí o vysvětlení. Dopis podepsal rovněž německý europoslanec a šéf delegace pro vztahy s Čínou Engin Eroglu, který byl v Pekingu s ní.
„Pokud nám Čína nedodá písemnou odpověď do 23. listopadu, tedy ještě před příští plenární schůzí, požádám Konferenci předsedů Evropského parlamentu, ať podniknou náležité kroky,“ uvedla Gregorová.
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Chce navrhnout odložení veškerých dalších návštěv čínských delegací v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu i ve Štrasburku, a to až do chvíle, než od čínské strany získá uspokojivé vysvětlení.