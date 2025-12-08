Vyřešil Babiš střet zájmů? Odpověď žádá Pirátka Gregorová od Evropské komise

Akcie holdingu, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.
„Je naprosto zásadní, a to nejen pro reputaci České republiky, ale také pro stabilitu čerpání evropských fondů, vědět co nejdříve, zda Andrej Babiš svůj střet zájmů skutečně vyřešil. I ústavní právníci upozorňují, že takzvaný slepý trust problém neodstraňuje, protože nepřerušuje skutečné ekonomické vazby na Agrofert,“ uvedla Gregorová.
Současně uvedla, že jediný, kdo to může závazně posoudit, je Evropská komise. „Proto jsem dnes ve zrychleném režimu zaslala komisi písemnou interpelaci, ve které se ptám na její stanovisko,“ doplnila europoslankyně.
Zajímají jí podle jejích slov zejména pohledy komisařů pro rozpočet Piotra Serafina a pro zemědělství Christopha Hansena.
„Problém se týká obou portfolií. Generální ředitelství EK pro zemědělství v roce 2019 provedlo v České republice audit, který Babišův střet zájmů potvrdil. A komisař pro rozpočet letos na slyšení výboru CONT oznámil, že se situací bude aktivně zabývat. Věřím, že právě tyto komisariáty dokáží střet zájmů přesvědčivě posoudit,“ dodala česká europoslankyně.
4. prosince 2025