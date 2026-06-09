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To se smí? Česká europoslankyně řeší praktiky bankomatů Euronet. Odkryli je Kluci z Prahy

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  15:16
Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených se obrátila na Evropskou komisi kvůli bankomatům Euronet. V písemné interpelaci zmiňuje manipulativní prvky v designu rozhraní, jejichž prostřednictvím bankomaty nutí uživatele do méně výhodných transakcí. Na problematické praktiky upozornili tvůrci projektu Kluci z Prahy.
Europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová při debatě kandidátků pro volby do...

Europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová při debatě kandidátků pro volby do europarlamentu na Právnické fakultě | foto: Radek Vebr, MAFRA

Janek Rubeš (vlevo) a Jan Mikulka z kanálu Kluci z Prahy upozorňují na...
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Janek Rubeš z kanálu Kluci z Prahy.
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Gregorová v prohlášení pro média poznamenala, že tato nebankovní síť by mohla porušovat hned několik evropských předpisů. Podle ředitele Euronet ČR Ondřeje Kozáka firma dodržuje veškeré evropské i národní právní předpisy a požadavky Evropské centrální banky.

Gregorová uvedla, že bankomaty Euronet cílí především na zahraniční turisty, kteří často neznají místní podmínky a mohou snadno přehlédnout nevýhodné nabídky směny měn nebo skryté poplatky. Nachytat se ale podle ní mohou i Češi. Ti nově platí poplatek 49 korun za výběr, a to i v případě, že mají u své banky výběry z bankomatů zdarma. Ještě výrazně vyšší náklady jim však mohou vzniknout při výběru eur na dovolenou nebo služební cestu kvůli velmi nevýhodným směnným kurzům.

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Na problematické praktiky upozornili tvůrci projektu Kluci z Prahy. Jde o platformu, na které tvůrci Janek Rubeš s kolegou „Honzíkem“ Mikulkou mimo jiné dlouhodobě upozorňují na různé „turistické pasti“ v hlavním městě.

Ti zdokumentovali případ ženy, která si z eurového účtu vybírala 1000 eur (24 240 korun). Bankomat během transakce uváděl poplatek pouze 3,95 eura (96 korun). Ve skutečnosti však následně z účtu strhl celkem 1175 eur (asi 28 500 korun).

„Spotřebitel musí mít možnost jednoduše pochopit, kolik za službu skutečně zaplatí. Pokud bankomat zvýrazňuje nejdražší variantu, znepřehledňuje informace o poplatcích nebo dokonce znemožňuje výběr v měně účtu, je namístě otázka, zda nejde o nekalou obchodní praktiku. Právě proto jsem se obrátila na Evropskou komisi,“ uvedla pirátská europoslankyně. Euronet video Kluků z Prahy pokládá za zavádějící a společnost na svém webu vydala prohlášení k tomuto případu.

Evropské komise se Gregorová ptá, zda jsou tyto praktiky slučitelné se směrnicí o nekalých obchodních praktikách a s evropským nařízením o přeshraničních platbách. Zároveň chce vědět, zda podle unijní exekutivy nedochází ke zkreslování ekonomického chování určité skupiny spotřebitelů, zejména turistů a lidí vybírajících hotovost v zahraniční měně.

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„Není možné, aby lidé přišli během několika vteřin o stovky nebo dokonce tisíce korun jen proto, že se nedokážou zorientovat v záměrně matoucím rozhraní bankomatu,“ dodala Gregorová s tím, že finanční služby mají být férové a srozumitelné, nikoli postavené na tom, že někdo využívá nepozornosti běžných spotřebitelů.

Euronet kritiku odráží

„Odmítáme tvrzení, že by bankomaty Euronet uživatele ‚nutily‘ do konkrétní transakce nebo znemožňovaly učinit informované rozhodnutí. Veškeré poplatky, směnné kurzy i podmínky transakce jsou uživateli zobrazeny před dokončením výběru. Klient má během celé transakce možnost proces kdykoliv ukončit. Často jsou zaměňovány různé služby spojené s výběrem hotovosti. Výsledná částka tak může být kombinací více faktorů, z nichž některé jsou mimo kontrolu společnosti Euronet,“ řekl Kozák.

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Euronet v Česku působí od roku 1997. Je součástí celosvětové sítě, která provozuje zhruba 55 000 bankomatů. Provoz bankomatů skupině celosvětově přináší zhruba 20 procent tržeb, většina příjmů pochází z jiných platebních řešení, včetně provozu platebních terminálů nebo zajišťování elektronických plateb. Celosvětové příjmy skupiny byly v 2024 čtyři miliardy dolarů (84 miliardy korun).

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