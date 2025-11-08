Europoslanec Zdechovský vyhrál milion ve Sportce, peníze dá na opravy kostelů

Europoslanec Tomáš Zdechovský vyhrál v loterii Sportka 933 tisíc korun. S nečekaným příjmem se pochlubil v pátek večer na sociální síti. Uvedl, že peníze hodlá věnovat charitě.
Zdechovskému se podařilo v pátečním tahu Sportky uhodnout pět vylosovaných čísel i takzvané doplňkové číslo, jeho výhra tak byla v daném slosování nejvyšší. Stejnou částku si ze stejného slosování odnese ještě jeden ze sázejících.

„Celou výhru věnuji na charitu. Peníze půjdou na opravy kostelů a pomoc lidem, kteří to opravdu potřebují,“ sdělil na dotaz iDNES.cz Zdechovský.

Peníze chce věnovat na opravu takzvané Broumovské skupiny kostelů – konkrétně na kostel sv. Jana Křtitele v Krabonoši a kostel sv. Anny v zaniklé vsi Stará Voda, jež je dnes součástí obce města Libavá v okrese Olomouc.

Vyhráli čtvrt miliardy ve sportce, roky se schovávají. Radost nikdy nepřišla, říkají

„Dlouhodobě také podporuji přes charitu konkrétní rodiny v nouzi a těm půjdou peníze. Jsou to lidé, kteří se dostali do krizové situace kvůli nemoci nebo zranění. Chceme peníze rozdělit mezi více lidí,“ doplnil europoslanec.

Dodal, že sází velmi nepravidelně. „Spíše výjimečně, spíš pro zábavu než z naděje na výhru,“ doplnil.

Tomáš Zdechovský je od roku 2006 členem KDU-ČSL, mezi lety 2020 a 2022 byl jejím místopředsedou. V roce 2014 byl za stejnou stranu zvolen do europarlamentu. V roce 2019 svůj mandát obhájil, stejně jako o pět let později jako kandidát koalice SPOLU. Je podruhé ženatý, má čtyři děti.

Sledujeme online
Rusko podniklo masivní útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Drony...

Rusko v noci na sobotu podniklo masivní útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Na Ukrajinu vyslalo 458 dronů a 45 raket, uvedlo ukrajinské letectvo s tím, že sestřelilo 406 dronů a devět...

8. listopadu 2025  7:19,  aktualizováno  12:53

