Exekuce je zastavena, raduje se Zdechovský. Nejvyšší soud mu vyhověl s odkladem

Zdechovský podotkl, že jednání advokáta Němce považuje za neetické. „Jeho chováním by se měla zabývat Česká advokátní komora, jejímž je členem,“ dodal europoslanec.

Redakce iDNES.cz má k dispozici soudní rozhodnutí o odkladu. „Neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu by v posuzované věci žalovanému hrozila závažná újma,“ píše soud. Podle něj zveřejnění omluvy na sociální síti X, byť pouze po dobu jednoho měsíce, by nebylo v případě úspěchu dovolání opravitelné.

„Nejvyšší soud proto (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se vykonatelnost rozhodnutí ve výroku I odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v označené věci žalovaným,“ dodává Nejvyšší soud.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu.

„Nezná právní úpravu“

„Odklad vykonatelnosti rozsudku znamená, že exekutorovi navrhneme odklad exekuce, což je postup dle ustanovení exekučního řádu, který uvádí: „Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo exekuční soud odloží provedení exekuce do doby pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti exekučního titulu.“ Jedná se tedy o zákonem předvídanou situaci,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz advokát Němec a současně doplnil:

„Pokud se pan europoslanec zlobí, že můj postup byl neetický a v rozporu s principy, kterými se má každý advokát řídit, a dovolává se zásahu České advokátní komory, tak lze jen uvést, že pan europoslanec nezná právní úpravu a postup byl zcela zákonný a proto i nyní nastupuje zákonem předvídaná situace, že se exekuce jen odloží a nikoliv zastaví.“

Odůvodnění Nejvyššího soudu.

Podle Němce soud odložil jen omluvu kvůli tomu, že je nevratná. „Odklad vykonatelnosti nic o budoucím výsledku neříká. NS to postavil na tom, že omluva je nevratná, což je pravda, to jsme ve vyjádření NS taky psali, ale nejde o omluvu, která by nějak poškozovala žalovaného,“ podotkl Němec.

Úvaha Nejvyššího soudu podle něj by de facto znamenala, že je vždy naplněn výjimečný důvod o odkladu omluvy. „Kdyby tomu tak však bylo, tak zákon u omluv přiznává automatický odklad vykonatelnosti při podání dovolání. Tomu tak není,“ pokračoval Němec s tím, že tak vzniká trochu precedens, který argumentačně chápe, ale bude podle něj zneužíván k tomu, že se budou podávat dovolání, kde nebude mít šanci dovolatel na úspěch.

„Bude ale vědět, že tak de facto odloží omluvu o rok, což sníží její dopad a aktuálnost,“ dodal.

Snímek se strefoval do kampaně Pirátů

Tomáš Zdechovský před volbami do Sněmovny v roce 2021 na sociální síti X šířil tzv. meme s advokátovou fotkou. „Když si z nás budete dělat srandu, podáme trestní oznámení,“ stálo na obrázku, který se šířil po sociálních sítích.

Snímek se strefoval do kampaně Pirátů a použil ho i právě europoslanec jako vtip. Na meme ovšem vyobrazil advokáta Němce. Ten obrázek označil za použití autorského díla v politické kampani a podal na Zdechovského žalobu.

Zdechovský byl povinen podle tehdejšího rozhodnutí soudu zveřejnit a ponechat nejméně jeden měsíc na svém profilu na sociální síti X omluvu v následujícím znění: „Omlouvám se, že jsem neoprávněně zasáhl do práv Petra Němce použitím jeho profesní fotografie a její stylizace do volební grafiky uskupení Piráti a Starostové.“