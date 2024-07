Kolik vydělali europoslanci. Nerudová za rady 300 tisíc, Nagyová 1,7 milionu

Příjmy musela zveřejnit také Jana Nagyová (ANO), loni vydělala celkem 1,7 milionu. A to jako nezávislá konzultantka pro ekonomické záležitosti. Další peníze šly Nagyové i z politické činnosti.

Zmiňované prohlášení o soukromých zájmech musejí noví europoslanci splnit a zveřejnit ještě předtím, než se v Evropském parlamentu rozdělí do výborů a zabydlí v kancelářích v Bruselu. Zveřejnit přitom musejí příjmy za poslední tři roky, ale i členství v organizacích či firmách. Podle pravidel europarlamentu na to mají čas do konce ustavujícího zasedání, které aktuálně probíhá ve Štrasburku a končí v pátek.