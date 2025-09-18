Europoslanec Zdechovský nesmí sloužit v aktivních zálohách, rozhodl soud

Autor: ,
  13:01
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský by měl opustit aktivní zálohy české armády, kam vstoupil v roce 2019, rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Zamítl žalobu směřující proti rozhodnutí ředitele hradeckého vojenského velitelství o vyřazení europoslance z aktivní zálohy, řekla mluvčí soudu Kateřina Jarkovská.
Český europoslanec Tomáš Zdechovský (28. května 2025)

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (28. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Europoslanec Tomáš Zdechovský s delegací v Bratislavě (28. května 2025)
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)
7 fotografií

Zákon o službě vojáků v záloze a zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování poslancům Evropského parlamentu takovou službu nedovoluje. Zdechovský, který má trvalé bydliště v Hradci Králové a spadá pod hradecké krajské velitelství, s rozhodnutím soudu nesouhlasí.

„Krajský soud dnes zamítl žalobu proti rozhodnutí odvolacího správního úřadu, tedy ředitele Sekce plánování schopností ministerstva obrany,“ řekla Jarkovská.

Miluju Kateřinu Konečnou, vyznal se Zdechovský. Hulváte, vypálila Jermanová

Loni v srpnu vydal ředitel Krajského vojenského velitelství Hradec Králové rozhodnutí o vyřazení Zdechovského z aktivní zálohy, kterým současně rozhodl o jeho zařazení do evidence vojáků v záloze. Proti tomuto rozhodnutí podal Zdechovský odvolání, které následně ředitel Sekce plánování schopností ministerstva obrany zamítl a rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Hradec Králové bylo potvrzeno.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví nelze podat odvolání jako v jiných typech řízení. Podle Jarkovské však existuje možnost podat kasační stížnost proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu a podává se přímo k Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud může rozhodnutí krajského soudu zrušit a věc mu vrátit k novému projednání, nebo stížnost zamítnout.

Zdechovský označil Knotka za idiota. Tohle není dětská hra, odpovídá europoslanec

Zdechovský, který je europoslancem od roku 2014, své zapojení do aktivní zálohy v minulosti opakovaně zdůrazňoval a upozorňoval na prospěšnost aktivních záloh. „Rozhodnutí zatím nemám k dispozici, proto se těším na jeho odůvodnění,“ sdělil dnes dopoledne.

Své vyloučení z aktivních záloh však považuje za skandální a politicky motivované. „Je zcela zřejmé, že se jedná o ‚lex Zdechovský‘, tedy cílený zásah proti jednomu konkrétnímu člověku. Tento postup je v přímém rozporu s principy právního státu a rovnosti před zákonem,“ sdělil Zdechovský. Zároveň očekává, že se krajský soud vypořádá s otázkou, proč v ČR nesmí europoslanec sloužit své vlasti, zatímco v jiných zemích EU je to běžnou a prestižní záležitostí.

Podvody se našly skoro všude. Zdechovský podal po misi na Slovensku stovky podnětů

K začátku loňského roku čítal resort obrany 27 826 vojáků z povolání a 4266 členů aktivních záloh (AZ). V armádě je asi 24 tisíc vojáků. Podle plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivní zálohy.

Aktivní zálohy Armády ČR je forma dobrovolného převzetí branné povinnosti, kdy občané s běžným civilním zaměstnáním absolvují vojenská cvičení a když je potřeba, jsou povoláváni k doplnění ozbrojených sil.

tomaszdechovsky

Sloužím českým občanům, tentokrát v uniformě. Pravidelné vojenské cvičení vyšlo zrovna na tzv. Zelený týden, kdy se v Bruselu ani Štrasburku nejedná a europoslanci jsou ve svých státech.

Tento týden v rámci výcviku probíhá nácvik na hromadnou nehodu. Neznamená to však, že si ji přejeme nebo se ji budeme snažit způsobit. Ba naopak. V případě ohrožení budeme připraveni chránit naši vlast.
#aktivnizalohy #europoslanecvevašichslužbách#armadaceskerepubliky

16. května 2023 v 12:30, příspěvek archivován: 18. září 2025 v 12:55
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

Společnost Rohlík Group podnikatele Tomáše Čupra doručila v loňském roce přes 17 milionů objednávek, snížila ztrátu a příští rok očekává překlopení do zisku. Skupina roste na všech trzích a nově se...

18. září 2025  13:09

Na farmě uhynuly desítky krav. Měl jsem špatné zaměstnance, hájí se její šéf

Odvolací soud se začal zabývat případem úhynu skotu chovaného v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku. Prvoinstanční soud za to uložil bývalému řediteli společnosti Ekochov CMN Antonínu...

18. září 2025  13:08

Muslimové žalují SPD kvůli billboardům. Potrefená husa se ozvala, reaguje hnutí

Čeští muslimové podali žalobu na SPD kvůli předvolebnímu billboardu, na kterém hnutí zobrazuje zahalenou ženu s odkazem na současné vládní strany. Podle jejich advokáta vytváří kampaň zavádějící...

18. září 2025  12:15,  aktualizováno  13:03

Europoslanec Zdechovský nesmí sloužit v aktivních zálohách, rozhodl soud

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský by měl opustit aktivní zálohy české armády, kam vstoupil v roce 2019, rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Zamítl žalobu směřující proti rozhodnutí ředitele...

18. září 2025  13:01

Hřib chce z Česka Dánsko s lepším počasím. Radí mu bývalá dánská eurokomisařka

Jako členy svého expertního týmu představil šéf Pirátů Zdeněk Hřib bývalou komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou z Dánska či starostu Varšavy Rafala Trzaskowského. „Bojovala proti...

18. září 2025  10:46,  aktualizováno  12:39

Pracující se zlobí. Francii ochromily stávky proti škrtům, do ulic vyšly statisíce lidí

Odbory napříč Francií zahájily ve čtvrtek stávku proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok. Provoz omezily lékárny a nemocnice, výrazně zasažena je městská i regionální doprava. Stávkují i...

18. září 2025  12:38

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

18. září 2025  12:31

Hnutí ANO dominuje všude kromě Prahy, ve dvou krajích má přes 40 procent

Jediným českým krajem, kde má vládní koalice SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM by v létě ve sněmovních volbách...

18. září 2025  12:25

Jak s eurem a sňatky homosexuálů? Studenti pozvali na debatu politické špičky

Přijetí eura, pomoc Ukrajině, zakotvení zákona o referendu či plnohodnotná manželství pro homosexuální páry. To jsou jen některá z témat, o nichž se hovořilo na politické debatě ve žďárské knihovně....

18. září 2025  12:17

Koupili vůz po diplomatovi a... stojí v garáži. Převod se zasekl na ministerstvu

Premium

Měla to být jen formalita, která měla trvat týden. Nyní už téměř tři desítky lidí čekají přes dva měsíce na převod aut, která si odkoupily od diplomatů, jimž v České republice v létě skončila jejich...

18. září 2025

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

VIDEO: K poctěéé zbraň! Scéna krále s Trumpem je jako z české komedie

Jako scénku z české komedie Pane, vy jste vdova! lehce připomíná středeční uvítání Donalda Trumpa králem Karlem III. Oba státníci stojí na nádvoří hradu Windsor před nastoupenou královskou gardou,...

18. září 2025  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.