Europoslanec Blaško končí členství v SPD. Zklamání a zrada, píše Okamurovi

V dopise se Blaško nebere servítky především s předsedou SPD. Podle jeho slov se obklopuje jen lidmi, kteří jsou mu loajální a nedovolí si oponovat. Podle Blaška také zasahuje do skladby regionálních volebních kandidátek.

Právě Blaško již květnu oznámil, že chce kandidovat na prezidenta. Okamura však v sobotu řekl, že jediným kandidátem hnutí pro prezidentské volby je poslanec Jaroslav Bašta.

Europoslanec rovněž poznamenal, že členové, kteří si oponovat dovolí, jsou bez milosti vyhozeni. „Byť se jedná o lidi, kteří hnutí obětovali svůj čas a peníze, protože byli skálopevně přesvědčeni o správnosti toho, co dělají a co obětují,“ píše dále Blaško s tím, že jejich chybou bylo, že chtěli tu demokracii, kterou SPD propaguje.

„Organizace vytvoří, dle názorů členské základny, kandidátní listiny a vy jim je překopete a dosadíte lidi, kteří nejsou nijak spjati s daným regionem, a navíc pochází z konkurenčních stran, jako ČSSD, ODS a dalších, kteří do hnutí vnáší manýry těchto stran. Členům se to nelíbí a pokud nesouhlasí jsou vyhozeni,“ stojí dále v dopise.

„Pranýřovali jste mě“

Členská základna se podle jeho slov neustále zmenšuje. Blaško má však za to, že Okamurovi to je jedno. „V minulosti jsem na to poukazoval na grémiích, ale v zápisech o tom není ani slovo,“ uvedl europoslanec.

Ten také poznamenal, že se stal zrádcem za to, že nepodpořil kandidáta SPD do Senátu. Blaško totiž podpořil kandidáta Trikolory. „Pranýřovali jste mě na grémiu dosti nechutným způsobem a dnes se na mnohých místech s Trikolorou spojujete a já byl zrádce. Musím však říci, že mě to těší, že to děláte v zájmu občanů,“ doplnil s tím, že po jeho označení za zrádce, komunikace mezi ním a Okamurou skončila.

„Dělal jste, že neexistuji. Přijal jsem vaši hru a snažil se o totéž. Myslím, že se nám ta hra povedla, ovšem ke škodě věci,“ napsal dále Okamurovi a současně dodal: „Jsem zklamán, a proto odcházím.“

Blaško na konci května na svém facebookovém profilu sdělil, že chce kandidovat na prezidenta. Své příznivce vyzval, aby jeho kandidaturu podpořili podpisem petičních archů. SPD v sobotu 10. září oznámilo médiím, že kandidátem hnutí na prezidenta bude bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině a nynější poslanec Bašta. Podpořilo ho 20 poslanců SPD. Okamura pak doplnil, že Bašta je jediným kandidátem hnutí.