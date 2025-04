Europoslanec se vyfotil při jízdě přes 200 kilometrů v hodině. Ač tvrdí, že to bylo v Německu, je to na dálnici D5, kde je povolená rychlost maximálně 130 kilometrů v hodině. | foto: IG/Filip Turek

Turek, čestný prezident strany Motoristé sobě, v posledních dnech čelí kritice za své fotky, jak se v autě řítí rychlostí více než 250 km/h. Případem se také zabývá policie.

Poté, co europoslanec zveřejnil snímek rychlé jízdy, mu příznivci začali posílat podobné fotky a videa, na nichž výrazně přesahují povolenou rychlost.

„Prosím, zanechme hranaté výzvy a soustřeďme se na to, ať ta progresivisticky ‚liberální‚ část obyvatelstva nemá možnost házet vše co se stane na nás,“ uvedl Filip Turek na sociální síti Instagram a obul se do vládní ODS i hnutí STAN.

Dříve si také europoslanec stěžoval na to, že ho média kvůli jeho rychlé jízdy lynčují. „Pro ně je zásadní jen senzace, nikoli bezpečí lidí,“ dodal.

„Buďme rozumní“

Europoslance v souvislosti s „hranatou výzvou“ kritizoval například známý záchranář Marek Dvořák. „Prosím, zastavme tuhle taškařici, než se někomu fakt něco stane. Prosím, Filipe Turku, zkuste ukázat, že máte koule a postavit se k tomu celému trochu čelem. Budu první kdo vám poděkuje,“ žádal Turka lékař.

Dvořák mu nyní za výzvu, aby lidé přestali, poděkoval. „Super, že se to povedlo, než si někdo ublížil. Nechal bych opadnout neprospěšné emoce, panu Turkovi tímto děkuji, jak jsem slíbil a všem přeji bezpečný návrat domů,“ dodal záchranář.

Příspěvky Filipa Turka z rychlé jízdy mezitím prošetřuje policie, která si chce politika pozvat k podání vysvětlení. Hrozí mu ztráta řidičáku.