Předseda Motoristů sobě Petr Macinka pro MF DNES uvedl, že moderní vozy jsou konstruovány pro cestovní rychlosti kolem 160 km/h. Tvrdí, že taková rychlost byla běžná už u vozů z 50. let a že současná auta, jako Škoda Superb nebo i první generace Octavie, ji zvládají bez problémů. Navrhuje proto úvahu o zvýšení rychlostního limitu.

Podobně reagoval i Turek: „Myslím, že to odpovídá dnešnímu reálnému provozu,“ dodal s tím, že je tady ale „část obyvatelstva, která by omezila a ideálně zakázala úplně všechno, to je bohužel normální“.

Nápad Motoristů se setkal s kritikou. Ministr dopravy Martin Kupka vyčetl Turkovi, že ze své vlastní hlouposti dělá předvolební téma.

„Promarnil příležitost mlčet,“ povzdychl si Kupka. Podle něj je 160 km/h, či dokonce neomezená rychlost na českých dálnicích nereálná. „Nelze se inspirovat Německem ve všem. Tamní dálnice mají jiný charakter než české, jiná svodidla. A hlavně řidiči tam striktně dodržují jízdu v pravém pruhu, aby auta v levém mohla bezpečně předjet,“ řekl ministr MF DNES.

Šéf BESIP Tomáš Neřold v reakci na Turka zdůraznil, že loni zemřelo na českých silnicích 113 lidí právě kvůli nepřiměřené rychlosti. „Typické jsou tyto nehody pro mladé řidiče, kteří ve vysoké rychlosti nezvládnou vozidlo,“ varoval.

Úspora pár minut

Známý majitel autoškoly a instruktor Pavel Greiner podotkl, že benefity z rychlejší jízdy nevyváží rizika z ní plynoucí. „Pokud pojedete z Prahy do Brna stotřicítkou a stopadesátkou, rozdíl bude činit 13 minut. Tak co tím naženete?“ ptá se.

Letos se maximální rychlost na dálnicích zvýší na 150 km/h, půjde však zatím o jediný úsek na jihočeské D3. A je klidně možné, že Filip Turek tuto rychlost okusí jen ze sedadla spolujezdce. Policie totiž jeho příspěvky, kde se chlubí dvousetkilometrovou rychlostí, prošetřuje a chce si europoslance pozvat k podání vysvětlení. Hrozí mu ztráta řidičáku.

„Zabýváme se všemi těmi videi, která jsme na sociálních sítích zachytili. Pokud se pan Turek sám nedozná, bude záležet na tom, jaká bude důkazní situace, již k tomu shromáždíme,“ sdělil MF DNES mluvčí Policejního prezidia Jozef Bocán.

Turkovy sociální sítě přitom obsahují víc záběrů rychlé jízdy: na starším příspěvku je natočen, jak poblíž Ostravy jede rychlostí 325 km/h. Několik lidí nyní Turkovo závodění napodobilo a videa s rychlostí nad 200 km/h sdílejí na sociálních sítích.

Podle policejních psychologů by Filip Turek měl s rychlou jízdou přestat, neboť jako veřejně známá osobnost je vzorem mnoha lidem, kteří ho mohou následovat.

„Je v zastydlé pubertě. Měl by dostat zákaz řízení, aby všichni, co ho následují, viděli, k čemu takové chování vede,“ zmínila dopravní psycholožka Jitka Šebová Šafaříková z katedry psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Sám Filip Turek oponuje, že nikoho k rychlé jízdě nenabádá. „Vyzval jsem všechny, ať jezdí bezpečně. Rychlost je bezpečná, pokud je přiměřená všem podmínkám, technickému stavu vozu, jeho konstrukci, povrchu, viditelnosti, provozu, schopnostem řidiče,“ reagoval europoslanec.