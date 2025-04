Poté, co europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě zveřejnil snímek s 250 km/h na tachometru jeho mercedesu, mu příznivci začali posílat podobné fotky a videa, na nichž výrazně přesahují povolenou rychlost.

Na výzvu, která dostala přezdívku „hranatá challenge“, už reagovala policie, ale také herec Hynek Čermák. Ten zveřejnil video na sociální síti Instagram, kde na politika apeluje.

„Pane Turku, k dnešnímu dni se desítky možná stovky mladých chlapců s ještě vlhkými řidičáky prohání po silnicích a dálnicích a napodobují váš styl jízdy. Říkají tomu hranatá challenge. Měl byste rychle vydat nějaké prohlášení, ve kterém jim jasně řeknete, že by to dělat neměli, protože mohou někoho zabít,“ říká ve videu herec Čermák.

Na Turkovu jízdu reagoval i známý záchranář Marek Dvořák, který působí u letecké záchranky a zraněné po vážných dopravních nehodách ošetřuje.

„Filip Turek je zvolený poslanec, využil tedy principu veřejné volby a toho, že když si většina zvolí svého zástupce, on pak hájí jejich zájmy a stanovuje společně s ostatními zástupci nějaké společenské normy - zákony. Jednou takovou je i to, že jsme se dohodli, že na dálnici pojedeme maximálně 130km/h. Když pak ale sám takový člověk ty normy porušuje a při prokázání začne flusat na lidi co na to upozorní, je to tak trochu papalášství,“ napsal na sociální síti lékař Dvořák.

Muž kromě zabil sebe i další

Podle jeho slov by bylo namístě nasypat si popel na hlavu. „Zaplatit 1 500 pokutu a říct jo, tohle jsem pos.al a pojďme se bavit o změně rychlostního limitu,“ podotkl dále záchranář s tím, že se místo toho stalo, že Turek sdílí další fotky a záběry lidí a tím motivuje další tisíce řidičů k tomu, aby se fotili jak „prasí za volantem“.

„Na svém účtu (Turek) už přesdílel desítky řidičů, jak se fotí v rychlosti 250, 283 km/h, v mlze, v noci, na mokré silnici. Mladí nezkušení řidiči. A to už je prů.er,“ pokračoval Dvořák. Současně přidal vzpomínku na řidiče, který se podobně fotil, jak jede 130 kilometrů v hodině v obci a sdílel to na Instagramu.

„Byla to jeho poslední fotka - deset minut potom zabil v protisměru kromě sebe i rodiče od malého děcka. Prosím, zastavme tuhle taškařici, než se někomu fakt něco stane. Prosím, Filipe Turku, zkuste ukázat, že máte koule a postavit se k tomu celému trochu čelem. Budu první kdo vám poděkuje,“ dodal lékař.

Motoristé chtějí zvýšit maximální povolenou rychlost

Turek se už v neděli proti kritice ohradil a kritizoval údajnou hysterii médií.

„Dokud nebudou média a naše předpisy počítat s tím, že čeští občané nejsou méněcenní, že mohou mít na některých úsecích dálnic neomezenou rychlost jako třeba Němci a že radary mají řešit preventivně skutečnou bezpečnost, nikoli stahovat lidi o peníze, tak toto agresivní chování médií bude vyvolávat ve společnosti bohužel adekvátní reakci,“ uvedl v neděli pro iDNES.cz.

Strana Motoristé sobě, jejíž je Turek čestným prezidentem, mezitím slibuje, že po volbách prosadí zvýšení maximální rychlosti na dálnicích na 160 km/h, místy dokonce neomezenou – po vzoru Německa.

Jeho příspěvky z rychlé jízdy prošetřuje policie, která si chce europoslance pozvat k podání vysvětlení. Hrozí mu ztráta řidičáku.