Europoslanec Staněk, který nahradil Turka, končí v hnutí Přísaha

Autor:
  10:38
Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Redakci iDNES.cz to sám potvrdil. „V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ řekl Staněk. Hnutí senátora Roberta Šlachty podle informací redakce opustila i europoslankyně Nikola Bartůšek. Ta svůj konec měla oznámit prostřednictvím datové schránky.
Staněk po podzimních volbách do Sněmovny nahradil v Evropském parlamentu Filipa Turka (Motoristé), který se stal poslancem.

„Mé rozhodnutí opustit Přísahu je zejména reakcí na aktuální vývoj, včetně situace kolem Nikoly Bartůšek a následného rozdělení europoslanců společné kandidátky. V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ popsal Staněk důvody svého odchodu. Bartůšek letos v únoru opustila europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu.

Staněk v tuto chvíli podle svých slov není členem jiné politické strany. „Zvažuji své další působení i s ohledem na podmínky pro smysluplnou práci v Evropském parlamentu, konkrétní rozhodnutí ale zatím nepadlo,“ doplnil.

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení volebního programu hnutí. (31. srpen 2025)
Bývalý olomoucký primátor a ministr kultury Antonín Staněk bude novým europoslancem.
Devětatřicetiletá Nikola Bartůšek byla dvojkou koalice Přísahy a Motoristů a byla zvolena do europarlamentu.
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program, na snímku s europoslankyní Nikolou Bartůšek. (31. srpen 2025)
„Byl jsem zvolen na společné kandidátní listině Přísahy a Motoristů sobě a v souladu s volebním programem jsem členem politické skupiny Patrioti pro Evropu. Tímto rámcem se budu i nadále řídit. Mojí prioritou zůstává odpovědnost vůči voličům,“ uvedl.

V evropských volbách v roce 2024 Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se tehdy europoslankyní stala i Bartůšek.

Třetím v pořadí na společné eurokandidátce byl předseda Přísahy Robert Šlachta. Ten se ale později stal senátorem a Turka tak v europarlamentu po loňských sněmovních volbách nahradil Staněk, který obsadil čtvrté místo. Pátý se v eurovolbách umístil předseda Motoristů a nynější ministr zahraničí Petr Macinka.

„Je to trošku paradox“

Podle informací iDNES.cz odchází z hnutí i Bartůšek. Právě ona a Turek do Bruselu mířili s heslem „Nikola a Filip nás v Bruselu nezradí! Volte Přísahu a Motoristy“.

Europoslankyně dosud na dotazy redakce nereagovala a svůj odchod zatím nepotvrdila.

Exministr Staněk míří na post europoslance, v Bruselu nahradí Turka

„Je to trošku paradox, když kandidovala s tímto heslem, a nás samotné teď zradila,“ řekl redakci předseda středočeské organizace Jiří Janeček. Podle jeho slov je možné, že Bartůšek a Staněk dostali lepší nabídku.

„Politika je ale o charakteru. Nás to velmi mrzí, Přísaha je stabilizované hnutí,“ doplnil. Redakci iDNES.cz dále řekl, že právě europoslankyně svůj odchod ze strany oznámila pouze přes datovou schránku.

„Nevysvětlili nám to“

„Paní Bartůšek nám to poslala jenom datovkou. Nikomu nevolala. Ona už tedy po volbách, když jsme prohráli, na prvním sezení říkala, že to nemá smysl, že by bylo nejlepší, kdyby se strana zrušila. Já jsem říkal: ‚Proč?‘ Vyvodili jsme si z toho důsledky. Změnili jsme volební program a stočili se více doprava,“ tvrdí.

Podle informací iDNES.cz však odchody nese těžce šéf Přísahy Šlachta. Především prý poté, co ho podle jeho slov zradili Motoristé. Přísaha loni odmítla nabídku Motoristů ke spolupráci ve sněmovních volbách. Podle ní to totiž byli právě Motoristé, kdo společný projekt rozbil svým jednostranným vyhlášením do médií o jejich samostatném postupu. Šlachta tehdy mluvil o politické zradě. Přísaha ve volbách získala jen 1,07 procenta hlasů, Motoristé se do Sněmovny dostali.

Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu. Naše cesty se rozešly, uvedla

Janeček dále tvrdí, že Staněk nezaplatil členské příspěvky. „Ale nevysvětlili nám to, že by přišli nebo tam byla nějaká diskuze, kde by řekli, jdeme to změnit, nebo půjdeme jinam. Odchodem se ale situace po prohraných volbách neřeší,“ dodal.

