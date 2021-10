Razie Jakuba Pokorného: Děsivá třicítka, proti které musíme bojovat

Prostě by to bylo něco podobného, co už funguje v Paříži. Francouzi se svým krásným hlavním městem doslova plouží. Jen na hlavních tazích by zůstala rychlost vyšší. Zatím je to jen doporučení, definitivní návrh by měla dopracovat Evropská komise. Dlužno dodat, že čeští europoslanci byli jako jedni z mála proti. Asi budeme mít v Evropě pověst nezodpovědných závodníků.