Rozumíte tomu jako koza petrželi, uši vyčistit. Nejvíc tepaly Nerudová a Konečná

Lídryně hnutí STAN Danuše Nerudová se synem odevzdala svůj hlas do Evropského parlamentu. (7. června 2024) | foto: Filip Fojtík, MAFRA

„Vzhledem k hrozbám bychom nyní v Evropě měli přeorientovat své myšlení na vojenskou ekonomiku. To znamená zrychlený postup pro licencování vojenského vybavení, užší spolupráci mezi evropskými výrobci zbraní,“ prohlásil Weber v rozhovoru pro noviny Welt am Sonntag podle Caliber.Az.

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) řekl, že slova Webera nebere moc vážně. Současně má však za to, že Evropa se musí posílit. Na výrok ohledně vzniku společné evropské armády reagoval i Ondřej Kolář (TOP 09).

„Beru to od Webera jako motivační řeč,“ řekl Kolář. Podle něj i v České republice je řada politiků, kteří by vytvoření společné armády brali za výhru.

„Vybírali jsme si mírové dividendy“

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) uvedla, že někteří členové Evropské unie ještě nevydávají dvě procenta HDP na obranu.

„Když se podíváme, jak za dvě dekády rostly výdaje na zbrojení, tak v Evropě o 22 procent, v USA o 66 procent a v Rusku rostly o 279 procent a v Číně rostly o 689 procent,“ vyčíslila Nerudová.

Současně podotkla, že Evropa vydávala velmi málo. „Vybírali jsme si mírové dividendy, protože jsme si mysleli, že situaci za nás vždycky vyřeší USA a že za nás účet v NATO vždycky zaplatí,“ pokračovala europoslankyně.

Na její slova reagoval Filip Turek (nestraník za Motoristy sobě). „Paní Nerudová neví o čem mluví,“ řekl a její čísla se snažil vyvrátit. „Onehdá jste tvrdil, že se všechny evropské armády vejdou na jedno parkoviště, tak si prosím údaje srovnejte,“ reagovala Nerudová a na Turkovu adresu dodala: „Rozumíte tomu jako koza petrželi.“

Každý z Evropy „zdrhne“

Ke slovu se poté dostala i Kateřina Konečná (KSČM), která poznamenala, že vládní strany pouze straší válkou. „Pokud tady kolegové říkají, že chtějí zbrojit, a to i za peníze českých daňových poplatníků, tak je to jejich věc. Za mě bychom se více ale měli zaměřit na průmyslu, nejen ten automobilový,“ podotkla Konečná.

Když podle jejích slov nebude fungovat v Evropě průmysl, tak každý z Evropy „zdrhne“. „Protože tady nebude práce, nebude tady ocel, strategické věci,“ vyjmenovala Konečná.

Na její slova reagoval Kolář. „Kritiku jsem moc nezaznamenal, byly to pouze takové výkřiky od paní, která říká, že máme být závislí na fosilní velmoci a tím vlastně nebudeme potřebovat žádnou obranu,“ řekl Kolář. Jeho slova však nenechala v klidu právě Konečnou. „To jsem neřekla. Uši! Vyčistit! Nelžete,“ zdůraznila.

Nerudová rovněž reagovala na slova Konečné. „Pokud tu bude válka, tak tu nebude žádný průmysl. To je ta základní věc. Chápu dlouhodobě paní Konečnou. Mám občas pocit, že se nacházím v ruské televizi, protože Ukrajina by se měla vzdát všech území a my vystoupit z NATO,“ reagovala.