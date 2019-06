Europol nikdy nebude evropská FBI, říká nejvyšší český zástupce v organizaci

„V Unii jsme schopni zajistit jen něco přes procento špinavých peněz, a to se musí změnit,“ říká Oldřich Martinů v rozhovoru pro MF DNES.



Vznikne pod Europolem nová finanční policie, jak by si to přála Evropská komise?

Existuje návrh plánu na posílení finančního vyšetřování v rámci Evropské unie. Dáváme to dohromady s Evropskou komisí, bude se to projednávat na správní radě v Bukurešti, a pokud se schválí, bude se to dále implementovat. Je to balíček, ve kterém Europol hraje velmi důležitou roli.

Co konkrétně se změní? Přebere Europol některé pravomoci národních policií nebo finančních rozvědek?

O tom to není. Někteří politici mluví i o vytvoření evropské FBI. To se však nestane. Europol podle mého názoru nebude nikdy mít tradiční výkonné pravomoci. Ty vždy budou vykonávat policisté národních států. Těžko nějaká evropská policie vyšle své lidi do Španělska nebo Francie vyšetřovat trestnou činnost, když ani nebudou umět jazyk nebo znát právní rámec.

Stejné je to v oblasti finančního zpravodajství. Jde o to, aby mělo například české finanční zpravodajství přístup k informacím na evropské úrovni, protože se může při své práci dostat k přeshraničním podezřelým transakcím. Není to tedy nahrazování nebo přebírání, ale doplňování.



Bude mít to „doplňování“ podobu nějakého útvaru?

Uvažujeme o vzniku centra pro ekonomickou a finanční kriminalitu. Europol má zatím tři: první pro boj s organizovaným zločinem, druhé pro boj s terorismem a třetí pro boj s kyberkriminalitou. Mimo to by vznikla další horizontální entita, která by se zabývala ekonomickou a finanční kriminalitou. Narůstají případy komplikovaných podvodů. Jen 2,2 procenta výnosů z trestné činnosti se podaří identifikovat a jen jedno procento špinavých peněz jsme schopni těm zločincům sebrat. A to je hodně málo.

Co je důvodem? Polovina zpravodajských jednotek v evropských státech zůstává stále v policejním módu, to znamená, že nefungují samostatně. Nebyla by logičtější tahle změna?

Samozřejmě by to bylo nejjednodušší a není to jediný případ. I v rámci policie by se dala spolupráce zlepšit. Finanční zpravodajské jednotky mají různá postavení a jsou pod různými ministerstvy. Je to oblast, kterou je potřeba zlepšit. Máme tu dva roky FIU.net – síť, která poskytuje podporu zpravodajským jednotkám. Ta by se měla posílit tak, aby jim to umožnilo propojovat případy. Pak už bude na nich, zda je budou chtít sdílet, propojovat své případy a obohacovat informace.

Jaké informace může získat Europol navíc?

Chtěli bychom, aby ten mechanismus byl kontaktním místem pro společnosti jako PayPal, které by hlásily podezřelé transakce právě tam. Nemusely by podezřelé transakce hlásit do osmadvaceti států, ale na jedno místo a my bychom na základě toho mohli iniciovat případ.

Takže by Europol dokázal sledovat podezřelé transakce v rámci Unie?

V rámci Unie by měl vzniknout systém screenování transakcí, samozřejmě v souladu s bankovními tajemstvími, tak abychom sami odhalili odchylku od normálnosti. To nám například pomůže odhalit potenciálního teroristu, který nakupuje zbraně. Je to hledání jehly v kupce sena, ale je to potřeba zkoordinovat. Europol je ideální místo pro to, aby se to zde propojilo, protože máme informace od tajných služeb a podobně.

Jak funguje sdílení informací v rámci Europolu?

Máme dva modely koordinace a výměny informací. Buďto do Europolu „nahážete“ informace z členských států EU a my jim pak dáváme informace zpátky, nebo se používají anonymizační techniky, kdy se vystaví jen nějaká část té informace. Říká se tomu filtr.

To znamená, že třeba budu vyšetřovat pana XY v Česku a mám k němu řadu informací. Ale nechci k němu nic říct. Například z Finska tak nebudou vědět, pro co je v Česku vyšetřován. Pak se dají spustit další mechanismy, například žádosti o právní pomoc a tak podobně. Nepotřebujeme vědět všechno, chceme to jen propojovat.



Jaká je vaše budoucnost u Europolu?

Nastoupil jsem v listopadu 2011, měl jsem kontrakt na čtyři roky, pak se o další čtyři roky prodloužil. Skončí 31. října 2019, a to je konečná. Správní rada hledá mého nástupce, který bude znám před létem.

Máte v plánu se vrátit do Česka? Je nějaká pozice ve státní správě, která by vás lákala?

Vezmu si volno do konce roku, protože se po osmi letech vracím do Česka. Nějaké plány mám, doma zůstat nechci. Konkrétně zatím nevím. Politika mě neláká, to říkám rovnou.