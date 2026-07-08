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Europol odkryl sexuální zneužívání dětí, pomohlo i Česko. Pachatelé využívali AI

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  13:42
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policie ze sedmi zemí za podpory Europolu zadržela při mezinárodní operaci zaměřené proti sexuálnímu zneužívání dětí 28 lidí a během zásahu zajistila i tři děti. Podle Europolu jeden z podezřelých využíval umělou inteligenci k vytváření materiálů se sexuálním zneužíváním dětí. V jiném případě byly mezi oběťmi členové nejbližší rodiny podezřelého. Do akce se zapojilo i Česko.

Operace s krycím názvem Torch se uskutečnila v Česku, Kanadě, Německu, Norsku, Polsku, Švédsku a Švýcarsku a trvala od konce května do poloviny června. Vyšetřovatelé při ní zajistili více než 460 předmětů včetně elektronických zařízení, kryptopeněženek, drog a dopingových látek. Všichni zadržení jsou muži ve věku od 22 do 54 let. Vyšetřování pokračuje a Europol očekává další zatýkání.

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Vyšetřovatelé se domnívají, že podezřelí získávali materiály se sexuálním zneužíváním dětí prostřednictvím fór na takzvaném dark webu. Za přístup na tato fóra platili kryptoměnami. Norská policie při vyšetřování využila novou metodu sledování kryptoměnových transakcí a identifikovala díky ní uživatele těchto fór i dva prodejce nelegálních materiálů.

Europol během operace zajišťoval koordinaci mezi zapojenými státy, analyzoval získaná data a předával důkazní materiály jednotlivým vyšetřovacím týmům.

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Europol zároveň připomněl dvě své iniciativy zaměřené na boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Platforma Stop Child Abuse – Trace an Object vyzývá veřejnost, aby pomohla identifikovat předměty zachycené na dosud neobjasněných záběrech zneužívání dětí. Agentura také provozuje digitální platformu Help4U, spuštěnou loni v listopadu, která poskytuje dětem a mladistvým zasaženým sexuálním zneužíváním nebo on-line vykořisťováním informace o dostupné pomoci, jejich právech a možnostech podpory.

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