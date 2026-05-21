Nejhledanějšími v Evropě jsou i dva Češi. Pomozte nám je dopadnout, žádá Europol

  14:30
Evropský policejní úřad Europol ve čtvrtek spustil novou kampaň, jejímž cílem je najít nejhledanější evropské zločince, kteří nadále unikají spravedlnosti. Na kampani se podílejí úřady jedenácti zemí včetně České republiky. Mezi hledanými odsouzenými jsou dlouhodobě i dva Češi.
Na seznamu nejhledanějších zločinců figurují i Češi Vilém Kováč (vlevo) a Oskar Beneš (vpravo). | foto: eumostwanted.eu

Hledaný Vilém Kováč
Jedním z nich je jednapadesátiletý Vilém Kováč, který je na útěku čtyři roky. Kováč stál v čele skupiny, která nejen do Česka pašovala drogy v hodnotě několika miliard korun. Podle Europolu nedovolený obchod provozovali také v Libanonu, Řecku, Slovinsku, Polsku, Německu, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Lotyšsku, Litvě a Rusku.

Kováčova kauza patří k nejrozsáhlejším v polistopadové historii. Krajský soud v Liberci mu začátkem ledna letošního roku v jeho nepřítomnosti uložil trest 23 let vězení. Jedná se o zatím nejvyšší trest, jaký kdy v drogové kauze v Česku padl.

Kováč podle soudu vedl organizovanou skupinu a dopustil se šesti trestných činů, například krácení daně a podvodných plateb. Utekl na místo, které není podle obhájce Jana Zrnovského nikomu známo.

Detektivové po něm pátrají od roku 2022. Zatím neúspěšně. Kováč má zřejmě padělané cestovní doklady některé z evropských zemí mimo Evropskou unii. Europol varuje, že je ozbrojený a nebezpečný.

Závodník zproštěný obžaloby z vraždy

Druhým Čechem na seznamu nejhledanějších lidí Evropy je Oskar Beneš, který před třemi lety uprchl z vazby v Portugalsku. Pětašedesátiletý muž byl obžalovaný z organizování nelegální produkce a distribuce psychotropních látek. Podle policie šlo o sofistikovanou síť, která dokázala drogy vyrábět i pašovat do zahraničí.

„Na základě jeho pokynů a s jeho finanční podporou byly od neurčitého data, nejméně od začátku roku 2013, zřízeny a provozovány školky pro pěstování konopí. Obžalovaným poskytoval vozidla pro přepravu marihuany, sazenic konopí a vybavení pro pěstírny, koordinoval jednotlivé dodávky marihuany nebo převoz malých rostlin konopí, včetně zásilek marihuany kurýrům do zahraničí,“ upřesnil Europol. Za to byl odsouzen k 12 letům odnětí svobody.

Sám Beneš má pestrou minulost. V 80. a 90. letech byl známý především jako automobilový závodník, který se účastnil rallye a okruhových podniků. Později se výrazněji dostal do povědomí veřejnosti v souvislosti s případem z roku 1994, kdy byl původně obžalován z vraždy svého obchodního partnera v pražské restauraci Tempus.

Beneš to opakovaně odmítal a soud ho nakonec zprostil obžaloby. Muž pak po státu vymáhal náhradu škody. Dočkal se omluvy a 20 tisíc korun.

Po letech relativního ústraní se jeho jméno znovu objevilo v souvislosti s organizovanou drogovou trestnou činností, která jej nakonec vynesla až na evropský seznam nejhledanějších osob. Beneš se skrývá už několik let a stejně jako Kováč se může pohybovat mimo území Česka.

Uprchlíci se často stěhují, spoléhají na anonymitu

Kampaň, koordinovaná prostřednictvím platformy EU Most Wanted, poukazuje na uprchlé zločince, kteří byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v délce nejméně pěti let. Na kampani se podílejí zástupci Belgie, Česka, Dánska, Estonska, Maďarska, Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Polska, Rumunska a Švédska.

Uprchlí zločinci byli odsouzeni za trestné činy od obchodování s drogami, loupeže a vydírání až po vraždu. „Každá zúčastněná země vybrala celostátně hledaného pachatele, jehož případ ilustruje rozsah a rozmanitost kriminálních hrozeb, kterým čelí celá Evropa,“ uvedl Europol ve svém prohlášení.

„Uprchlíci se často spoléhají na anonymitu, aby zůstali skryti. Stěhují se z jedné země do druhé, zapojují se do každodenního života a spoléhají na to, že časem vymizí z povědomí veřejnosti. Cílem této kampaně je to změnit,“ uvedl Europol. „Každý zobrazený profil představuje někoho, koho již soudy odsoudily, ale dosud si trest neodpykal. Pro oběti a jejich rodiny je spravedlnost neúplná, pokud uprchlíci zůstávají na svobodě,“ dodal evropský policejní úřad.

Kampaň proto vyzývá občany Evropy, aby se na profily podrobně podívali a nahlásili jakékoli informace, které by mohly vyšetřovatelům pomoci. Zkušenosti přitom ukazují, že tipy veřejnosti mohou hrát při hledání uprchlíků rozhodující roli. Informace je možné sdílet i anonymně.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Podvodníci napodobují známé značky, potíž je to i u hazardu

ilustrační snímek

Napodobování stránek důvěryhodných firem a institucí je velmi rozšířeným typem kybernetických podvodů. Útočníci přitom zkouší obezřetnost uživatelů nejen v souvislosti s velkými globálními značkami,...

