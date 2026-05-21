Jedním z nich je jednapadesátiletý Vilém Kováč, který je na útěku čtyři roky. Kováč stál v čele skupiny, která nejen do Česka pašovala drogy v hodnotě několika miliard korun. Podle Europolu nedovolený obchod provozovali také v Libanonu, Řecku, Slovinsku, Polsku, Německu, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Lotyšsku, Litvě a Rusku.
Kováčova kauza patří k nejrozsáhlejším v polistopadové historii. Krajský soud v Liberci mu začátkem ledna letošního roku v jeho nepřítomnosti uložil trest 23 let vězení. Jedná se o zatím nejvyšší trest, jaký kdy v drogové kauze v Česku padl.
Kováč podle soudu vedl organizovanou skupinu a dopustil se šesti trestných činů, například krácení daně a podvodných plateb. Utekl na místo, které není podle obhájce Jana Zrnovského nikomu známo.
Detektivové po něm pátrají od roku 2022. Zatím neúspěšně. Kováč má zřejmě padělané cestovní doklady některé z evropských zemí mimo Evropskou unii. Europol varuje, že je ozbrojený a nebezpečný.
Závodník zproštěný obžaloby z vraždy
Druhým Čechem na seznamu nejhledanějších lidí Evropy je Oskar Beneš, který před třemi lety uprchl z vazby v Portugalsku. Pětašedesátiletý muž byl obžalovaný z organizování nelegální produkce a distribuce psychotropních látek. Podle policie šlo o sofistikovanou síť, která dokázala drogy vyrábět i pašovat do zahraničí.
„Na základě jeho pokynů a s jeho finanční podporou byly od neurčitého data, nejméně od začátku roku 2013, zřízeny a provozovány školky pro pěstování konopí. Obžalovaným poskytoval vozidla pro přepravu marihuany, sazenic konopí a vybavení pro pěstírny, koordinoval jednotlivé dodávky marihuany nebo převoz malých rostlin konopí, včetně zásilek marihuany kurýrům do zahraničí,“ upřesnil Europol. Za to byl odsouzen k 12 letům odnětí svobody.
Sám Beneš má pestrou minulost. V 80. a 90. letech byl známý především jako automobilový závodník, který se účastnil rallye a okruhových podniků. Později se výrazněji dostal do povědomí veřejnosti v souvislosti s případem z roku 1994, kdy byl původně obžalován z vraždy svého obchodního partnera v pražské restauraci Tempus.
Beneš to opakovaně odmítal a soud ho nakonec zprostil obžaloby. Muž pak po státu vymáhal náhradu škody. Dočkal se omluvy a 20 tisíc korun.
Po letech relativního ústraní se jeho jméno znovu objevilo v souvislosti s organizovanou drogovou trestnou činností, která jej nakonec vynesla až na evropský seznam nejhledanějších osob. Beneš se skrývá už několik let a stejně jako Kováč se může pohybovat mimo území Česka.
Uprchlíci se často stěhují, spoléhají na anonymitu
Kampaň, koordinovaná prostřednictvím platformy EU Most Wanted, poukazuje na uprchlé zločince, kteří byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v délce nejméně pěti let. Na kampani se podílejí zástupci Belgie, Česka, Dánska, Estonska, Maďarska, Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Polska, Rumunska a Švédska.
Uprchlí zločinci byli odsouzeni za trestné činy od obchodování s drogami, loupeže a vydírání až po vraždu. „Každá zúčastněná země vybrala celostátně hledaného pachatele, jehož případ ilustruje rozsah a rozmanitost kriminálních hrozeb, kterým čelí celá Evropa,“ uvedl Europol ve svém prohlášení.
„Uprchlíci se často spoléhají na anonymitu, aby zůstali skryti. Stěhují se z jedné země do druhé, zapojují se do každodenního života a spoléhají na to, že časem vymizí z povědomí veřejnosti. Cílem této kampaně je to změnit,“ uvedl Europol. „Každý zobrazený profil představuje někoho, koho již soudy odsoudily, ale dosud si trest neodpykal. Pro oběti a jejich rodiny je spravedlnost neúplná, pokud uprchlíci zůstávají na svobodě,“ dodal evropský policejní úřad.
Kampaň proto vyzývá občany Evropy, aby se na profily podrobně podívali a nahlásili jakékoli informace, které by mohly vyšetřovatelům pomoci. Zkušenosti přitom ukazují, že tipy veřejnosti mohou hrát při hledání uprchlíků rozhodující roli. Informace je možné sdílet i anonymně.