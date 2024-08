Přípravy na EU vrcholí. Turek lační po boji, Nerudová chce roli pragmatika

„Mým hlavním cílem ve výborech bude boj proti zelené dohodě a zákazu výroby aut se spalovacími motory,“ přiblížil například europoslanec Filip Turek. Je však otázka, jaký podíl bude mít na rozhodování jeho frakce Patrioti pro Evropu, která se nepodílí na většinové koalici.

Jasný pohled na práci ve výboru pro životní prostředí má i Danuše Nerudová, která za Starosty patří do frakce evropských lidovců. „Chci hrát roli pragmatika. Věřím, že naší prioritou musí zůstat čistší planeta pro naše děti, ale je třeba přejít z Green Dealu na Real Deal,“ uvedla. Nerudová je ve výboru náhradník.

Do výboru pro průmysl, výzkum a energetiku se dostalo pět českých europoslanců a jeden náhradník. I zde se bude řešit otázka udržitelnosti. „Mým cílem je zajistit, aby zelená transformace, se kterou se v EU začalo v uplynulých pěti letech, byla proveditelná, a to i v České republice, která má ekonomiku do značné míry postavenou na energeticky náročném průmyslu,“ slibuje jeho člen Ondřej Krutílek.

Na nejvyšší post to zatím dotáhla jeho spolustranička z ODS Veronika Vrecionová, která se dostala do čela zemědělského výboru.

Zbytek léta mají politici také na obsazení svých kanceláří. Někteří již mají sestavený tým celý, jiní ještě spolupráci domlouvají. Častá praxe je, že poslanci převezmou asistenty končících europoslanců ze svých partají nebo i z jiných.

Třeba europoslankyně z hnutí Přísaha Nikola Bartůšek přetáhla bývalého vedoucího kanceláře polské europoslankyně z Práva a spravedlnosti. „Můj hlavní asistent v Bruselu je z Polska, má více než 14 let zkušeností z Evropského parlamentu a velice dobře se vyzná v bezpečnostní tematice. S výběrem týmu jsem velice opatrná, hlásí se vám obrovská spousta lidí a je potřeba důkladně zvážit, koho do týmu pustíte,“ přiblížila Bartůšek.