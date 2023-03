Směrnice EU: firmy zveřejní platy, aby setřely rozdíly mezi muži a ženami

Směrnice Evropského parlamentu má umožnit lidem v EU, aby mohli lépe porovnávat své platy. Firmám ukládá, aby zveřejnily výdělky na jednotlivých pozicích. Zavazuje je, aby také při vypisování volných pozic používali genderově neutrální označení.

Nově budou neplatná veškerá ustanovení ve smlouvách, která by zaměstnancům bránila zveřejňovat informace o mzdách a odměnách.

„Kladla jsem důraz na to, aby byla opatření pro transparentnost odměňování opravdu inkluzivní a co nejúčinnější. Teď máme konečně závazná pravidla, která by mohla nerovné finanční ohodnocení odstranit. A co víc, pracovníci získají více práv, bude se brát ohled na menšiny a mělo by se zamezit diskriminaci,“ řekla k přijetí návrhu jeho zpravodajka Samira Rafaelová.

Směrnici nyní dostane k posouzení Rada EU, ve které zasedají ministři členských států. Jakmile ji schválí a bude publikována v Úředním věstníku EU, budou mít národní státy čas, aby ji převzaly do národního práva. V tomto kroku bude na nich, aby například určily, jakým způsobem mají firmy platy zveřejnit nebo jaké sankce se jich dotknou, pokud tak neučiní.

Podle dánské europoslankyně Kiry Marie Peter-Hansenové z Evropské svobodné aliance jde o jasný důkaz, že Evropská unie nebude tolerovat žádný druh genderové diskriminace. „V minulosti byla práce žen nedoceněná a hůř placená. Touto směrnicí jsme učinili důležitý krok na cestě ke stejné odměně za stejnou práci. Jsem pyšná na to, že se parlamentu podařilo rozšířit oblast působnosti, posílit úlohu sociálních partnerů a zajistit silná práva jednotlivců i skupin,“ dodala po přijetí.

Narovnání platů brání netransparentnost

Nárok na stejnou odměnu za stejnou práci je jednou ze základních zásad Evropské unie (EU), která je navíc zakotvena v článku 157 Smlouvy o fungování EU. Naplňování tohoto nároku ale podle europoslanců zůstává velkou výzvou.

Firmy totiž platy svých zaměstnanců skrývají, ani sami pracovníci firem o nich mnohdy nesmí mluvit - mají podepsanou takzvanou doložku o mlčenlivosti. Změna nastala před dvěma lety, když Evropská komise přijala legislativní návrh o závazných opatřeních pro transparentnost odměňování.