Dostálová o Green Dealu: Nerušit, ale omezit. To je i přání Ruska, míní Dvořák

„Vláda musí podpořit všechny své europoslance, kteří se budou muset popasovat s Green Dealem. Evropská komise totiž musí reflektovat dopady energetické krize, války na Ukrajině a i Covidu. Chci hlavně abychom v rámci Green Dealu přibrzdili,“ vysvětlila Dostálová v pořadu Otázky Václava Moravce.

Dodala také, že hnutí ANO sice dříve hlasovalo pro Green Deal, ale v té době se podle Dostálové již schvalovaly pouze závěry, které již podle ní nešlo fakticky změnit. „Nikdy jsem neřekla, že chci zrušit Green Deal, to nelze,“ doplnila.

„Nebyl bych pro žádné zdržení. Boj s klimatem byl před několika lety sexy téma, firmy na tom stavěly svůj marketing a najednou je to tabu. Ukázalo se v rámci Evropy, že zelené strany výrazně oslabily, posílily naopak konzervativní a antiekologické strany. Vše, co nyní odložíme, budeme muset udělat stejně akorát později a bude to více bolestivější. Je to nezodpovědné,“ prohlásil Dvořák a varoval i před ruským vlivem v europarlamentu, který může v současné době kvůli zelené dohodě ještě zesílit.

„Boj proti Green Dealu je v ruském zájmu, protože Rusko jako největší vývozce fosilních paliv má velký zájem o jeho zastavení,“ řekl Dvořák. Dodal, že sice ne každý europoslanec, co zelenou úmluvu kritizuje, je v ruském žoldu, ale je potřeba si nebezpečí ruského vlivu uvědomit.

Eurokomisař obchodu nebo energetiky?

Podle německého deníku Die Welt získalo Česko už pro potvrzeného eurokomisaře Jozefa Síkelu post. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ho plánuje dosadit jako eurokomisaře pro energetiku. Tuto informaci ale s pozice ministra pro evropské záležitosti Dvořák v nedělní debatě nepotvrdil. „ Mé informace jsou takové, že se spíše uvažuje o obchodu,“ řekl.

Síkela v minulosti opakovaně hovořil o tom, že klíčovou otázkou pro budoucnost země jsou inovace, mimo jiné v oborech spojených s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a jiných nízkouhlíkových zdrojů.Síkela rovněž podporuje investice do rozvoje jaderné energetiky.

Premiér Petr Fiala odmítl informaci Die Welt o energetickém portfoliu pro Síkelu komentovat. „Ne všechny informace, které se objevují, jsou přesné,“ uvedla mluvčí Lucie Ješátková.

Jasné už delší dobu je, že novou šéfkou unijní diplomacie se stane bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová, která už získala potřebnou podporu prezidentů a premiérů zemí EU.

Zkušeného slovenského diplomata a dlouholetého člena EK Maroše Šefčoviče si von der Leyenová vybrala jako komisaře pro odbourání byrokracie a meziinstitucionální otázky. Poláka Piotra Serafina, někdejšího šéfa kabinetu bývalého předsedy Evropské rady Donalda Tuska, pověří podle německého listu rozpočtovými záležitostmi.