Farageovi europoslanci se při hymně EU otočili zády, zástupci SPD seděli

Europoslanci Strany pro brexit si za to vysloužili kritiku od předsedajícího Antonia Tajaniho i od svých britských kolegů. Nebyli však jediní, kteří se rozhodli projevit nesouhlas.

Z českých europoslanců zůstali sedět Ivan David a Hynek Blaško z hnutí SPD. „Nepovažujeme EU za stát a Beethovenovu Ódu za radost nepovažujeme za hymnu státu,“ vysvětlil postoj poslanců SPD Tomio Okamura na Facebooku. „Do Evropského parlamentu naši zástupci nešli, aby se přizpůsobovali a kolaborovali s elitami EU a jejich záměry,“ dodal.

Farageova nová formace se v květnových volbách ziskem 29 křesel stala vůbec nejsilnější ze všech 190 národních stran, které mají v EP své zástupce. Celá skupina se během úvodního ceremoniálu beze slova otočila a dala najevo svůj odmítavý postoj k setrvání Británie v EU.

Farage později událost komentoval pro televizi Sky News. „Pokud to tak chcete brát, byl to velmi tichý akt vzdoru,“ řekl. Strana podle něho o své přítomnosti v EP dala viditelně vědět hned první den.

Další politici volili většinou kritická slova. „Je to otázka respektu. Neznamená to, že nutně musíte sdílet hodnoty Evropské unie. Když slyšíte hymnu jiné země, postavíte se,“ pokáral je Tajani, který jako minulý šéf předsedá zasedání EP až do středeční volby nového vedení.

Vůdce konkurenčních britských labouristů v europarlamentu Richard Corbett označil gesto Farage a spol. za „trapné“. „Opravdu je lidé zvolili kvůli tomuhle?,“ ptala se na twitteru europoslankyně zelených Catherine Rowettová, podle níž byl čin politiků brexitové strany „hloupý a plný zlosti“.

Názorovou opozici dali důrazně najevo britští Liberální demokraté, kteří si na dnešní zasedání parlamentu dokonce na protest oblékli žlutá trička s nápisem „stop brexit“ a „bollocks brexit“, což se dá volně přeložit jako „pitomý brexit“.

Jeden z hlavních zastánců rázného brexitu Farage hodlá přispět k tomu, aby jeho země a s ní i 73 britských europoslanců opustila unii v aktuálně dohodnutém termínu do 31. října. Pokud k tomu však nedojde, chce se svými kolegy setrvat v EP déle.

Navzdory tomu, že jeho strana početně posílila, nepatří na rozdíl od minulého období do žádné frakce. Tím se Farageovi mimo jiné krátí čas na často velmi plamenná řečnická vystoupení.

Šéf Strany pro brexit v médiích pohrozil vládnoucím britským konzervativcům, že pokud brexit do konce října nedotáhnou ke skutečnému rozvázání svazku s EU, voliči ještě výrazněji podpoří jeho formaci a Farage se stane premiérem.

Někteří britští komentátoři v souvislosti s komplikovaným vyjednáváním o vrcholných unijních pozicích poznamenávají, že neschopnost unijních politiků dosáhnout dohody dává Farageovi a dalším zastáncům rázného brexitu argument pro urychlený odchod Británie z evropského bloku.