Euroklíč s prodlevou. Handicapovaní se dočkají nejdříve o Vánocích

„V současné době NRZP ČR nemá k distribuci žádné euroklíče, a proto vás prosíme o trpělivost,“ uvedla rada s tím, že se nový dotační titul teprve vyhlásí. „My podáme žádost, oni (Ministerstvo pro místní rozvoj, pozn. red.) ji musí zkontrolovat. Teprve potom, až dostaneme peníze, to můžeme nakoupit. Dřív to nakoupit nemůžeme,“ upřesnil pro iDNES.cz předseda rady Václav Krása.
Rada následně po poskytnutí finančních prostředků u výrobce objedná příslušné počty eurozámků a euroklíčů, které distribuuje na jednotlivá distribuční místa. Teprve potom budou euroklíče zaslány jednotlivým žadatelům.
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Euroklíče se k potřebným dostanou nejdříve o Vánocích. Rada však počítá i se začátkem příštího roku. „Ty administrativní procesy jsou hrozně dlouhé a já bych nerad něco slíbil. Opravdu děláme maximum pro to, aby to bylo co nejdříve. Teď bude teprve vyhlášení,“ řekl Krása.
Žádné obměny však projekt nečekají. Současný stav je podle Krásy dán tím, že uplynulo tříleté období a čeká se na zaslání prostředků. „Žádná změna tam není. Bude to v tom množství, v jakém to bylo,“ doplnil Krása.
Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že bude podpora na realizaci projektu poskytnuta ještě v průběhu letošního roku, sdělila redakci mluvčí resortu Veronika Lukášová s tím, že příslušnou dotační výzvu plánuje ministerstvo vyhlásit v průběhu října.
Dotace, která na realizaci projektu poputuje, podle Lukášové postupně rostla z jednoho milionu na pět milionů korun. „Tato částka se i dnes jeví jako dostatečná,“ dodala mluvčí.
Projekt Euroklíč vznikl původně v roce 1986 v Německu. Do České republiky se dostal v roce 2007, kdy byl zároveň oceněn prestižním titulem „Nejvýznamnější počin roku 2007“ v oblasti vybavení čerpacích stanic. Záštitu projektu poskytly Ministerstvo dopravy ČR a Asociace krajů ČR.
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Distribucí euroklíčů se zabývá Národní rada osob se zdravotním postižením, přičemž je převážně financován z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.
„Tato zařízení, která jsou osazena jednotným Eurozámkem, efektivně pomáhají k odstranění nejistoty a psychologických bariér, posilují tím samostatnost, nezávislost a důstojnost těchto osob v každodenním životě,“ uvádí oficiální stránky projektu.
Momentální počet žadatelů v čekací době není znám, podle Krásy totiž rada počet neeviduje. „Žadatel zavolá a domluvíme se,“ vysvětlil předseda rady.