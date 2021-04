Rusko cítí slabost EU, Sputnik používá jako trójského koně, říká biochemik

Biochemik Hostomský pokládá za jasné, že spolu s otázkou použití Sputniku v zemích Evropské unie, kde tato vakcína stále není schválená, do hry vstupuje geopolitika. Rusko při ní se Sputnikem vlastně porušuje zavedená pravidla procesu schvalování vakcíny, aby bylo jedničkou z Východu s očkovací látkou proti koronaviru.

Samotný Sputnik pak Rusko podle slov biochemika chce využít z politických důvodů, protože si všimlo slabosti Evropské unie při výpadku dodávek jiných vakcín, které již souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) mají. „Vidím Sputnik V jako trójského koně, který do toho chce vstoupit,“ řekl Hostomský ve vysílání CNN Prima NEWS.

Podle něj je přitom vakcína vědecky skvěle vyřešená. Problém spíše vidí v její výrobě, protože se nyní ukazuje, že v zemích, kde již Sputnik je, existují její různé šarže. „Výrobní kapacita je trochu i záhadná. Těžko důvěřovat tomu, jak to tam dělají a jaká kritéria používají třeba pro schvalování dávek,“ dodal Hostomský. Pokud by se Sputnik podle něj vyráběl v některém ze států EU, dovede si představit, že by se časem mohl používat i uvnitř společenství.

Epidemiolog Chlíbek v pořadu 360° Pavlíny Wolfové řekl, že dalším problémem ohledně Sputniku je také nedostatek dat o ruské vakcíně. „Jediná seriózní informace byla publikace ve vědeckém časopisu Lancet,“ zmínil Chlíbek. Tam se podle něj do výzkumu v rámci studie zapojilo 35 tisíc dobrovolníků a účinnost vakcíny byla stanovena na 91 procent. Tedy více, než má aktuálně třeba očkovací látka od společnosti AstraZeneca. Epidemiolog však doplnil, že i v této studii panovaly pochybnosti.

Klinické studie jsou na dlouho, míní Chlíbek

Chlíbek ve vysílání CNN Prima NEWS řekl, že využití Sputniku pro očkování v Česku je otázkou na dlouhé měsíce. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger totiž sice její užití připustil, ale v rámci klinických studií. Ty však podle Chlíbka můžou trvat měsíce. „Je to běh na dlouhou trať a měli bychom se v očkování zaměřit na důležitější věci,“ doplnil epidemiolog.



Podobně to vidí i Hostomský. „Myslím, že jeho potřeba bude časem klesat,“ řekl k otázce Sputniku biochemik v pořadu 360° Pavlíny Wolfové. Podle něj je totiž nedostatek vakcín znát nyní, ale v budoucích týdnech by Česko mělo obdržet jejich dostatečné množství. „Během dvou měsíců tu budeme mít nadbytek vakcín. Do toho vstoupí Novavax a další očkovací látky, které jsou připravené,“ dodal Hostomský.

Pokud by skutečně na nějakou klinickou studii ohledně Sputniku V došlo, probíhala by podle Chlíbka v jedné z českých fakultních nemocnic pod ministerstvem zdravotnictví, přičemž výsledky by následně posoudil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Část dobrovolníků, kteří se takových studií účastní, při nich namísto testované látky dostává placebo,“ uzavřel Hostomský.