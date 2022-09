STALO SE DNES: EU schválila pravidla pro minimální mzdy, rakev s královnou dorazila do parlamentu

Evropský parlament dnes odhlasoval nová pravidla pro minimální mzdy, která budou platit ve všech členských státech. V každém z nich však v různé výši. V České republice minimální mzda dnes činí 16 200 korun a podle směrnice stoupne zhruba o čtyři tisíce. Novinkou je její navázání na průměrnou či mediánovou mzdu a také automatická valorizace.

Třetím dnem u Městské soudu v Praze probíhá jednání o dotacích v kauze Čapí hnízdo. Babišova manželka Monika odmítla vypovídat, dcera Adriana Bobeková se z jednání ze zdravotních důvodů omluvila a soudu sdělila, že s ohledem na příbuzenství k obžalovanému ani v budoucnu vypovídat nebude.

Ostré střety mezi Arménií a Ázerbájdžánem pokračují. Jerevan počet padlých arménských vojáků při střetech s ázerbájdžánskými silami zvýšil z původních 49 mrtvých na 105. Baku zatím informovalo o 50 mrtvých ázerbájdžánských armádních příslušnících. Přestřelky propukly také na hranici mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem.

Rakev s pozůstatky britské královny Alžběty II. se ve středu odpoledne přesunula z Buckinghamského paláce v Londýně, oficiálního sídla zesnulé panovnice, do parlamentu. Ve Westminsterském sále bude rakev na katafalku zpřístupněna veřejnosti od středy až do příštího pondělí, kdy se uskuteční pohřeb. Do parlamentu proudí desetitisíce lidí, aby se s královnou naposledy rozloučily.

Velké firmy, jichž se netýká zastropování cen silové elektřiny a plynu, budou moci čerpat od listopadu 30 miliard kvůli vysokým cenám energií, řekl premiér Petr Fiala po jednání vlády. Nepočítá se zastropováním cen pro velké firmy, ale s podporou pro odvětví, která mají zvýšenou energetickou náročnost. „Pomoc podnikům poskytneme na základě dočasného krizového rámce,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.