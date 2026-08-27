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Unijní rozpočet i konkurenceschopnost. Babiš jedná s šéfem Evropské rady Costou

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  10:26
Premiér Andrej Babiš přijal v Kramářově vile předsedu Evropské rady Antónia...

Premiér Andrej Babiš přijal v Kramářově vile předsedu Evropské rady Antónia Costu. Hlavním bodem jednání je dlouhodobý rozpočet EU pro období 2028 až 2034. Diskutováno bylo také o posílení konkurenceschopnosti Evropy, boji proti nelegální migraci a možném dalším rozšiřování Unie. (27. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Andrej Babiš přijal v Kramářově vile předsedu Evropské rady Antónia...
Premiér Andrej Babiš přijal v Kramářově vile předsedu Evropské rady Antónia...
Premiér Andrej Babiš přijal v Kramářově vile předsedu Evropské rady Antónia...
Premiér Andrej Babiš očekává v Kramářově vile příjezd předsedy Evropské rady...
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Do Prahy ve čtvrtek dorazil předseda Evropské rady António Costa. V Kramářově vile bude s premiérem Andrejem Babišem (ANO) jednat především o podobě rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034, posílení evropské konkurenceschopnosti a dalším rozšiřování sedmadvacítky. Po schůzce oba vystoupí na společné tiskové konferenci, u níž bude i redakce iDNES.cz.

Návštěva Česka je součástí každoroční unijní diplomatické procedury zvané Tour des Capitales (Cesta po hlavních městech), kterou Costa zahájil v úterý a potrvá do 17. září. Šéf unijních summitů během ní objíždí lídry členských států, aby zmapoval jejich pozice před startem podzimní politické sezony. Před příjezdem do Prahy už navštívil Slovensko a pobaltské země.

EU se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko, začnou v pondělí

„Obrana, konkurenceschopnost, rozšíření i podpora Ukrajiny budou součástí mých jednání s evropskými lídry během nadcházející Tour des Capitales. Jednoznačně však bude vyčnívat příští dlouhodobý rozpočet EU. Tyto rozhovory poskytují zásadní 360stupňový pohled na priority a očekávání členských států a zajišťují, aby práce Evropské rady i nadále odrážela realitu Evropy,“ uvedl Costa k cílům své cesty.

Podoba příštího víceletého rozpočtu

Evropská komise loni v červenci předložila výchozí návrh rozpočtu v celkovém objemu 1,76 bilionu eur (v přepočtu zhruba 42,6 bilionu korun). Ten pokrývá veškeré základní unijní výdaje, od přímých plateb zemědělcům přes kohezní fondy na rozvoj méně rozvinutých regionů až po dopravní infrastrukturu.

V červnu letošního roku pak kyperské předsednictví představilo první vyjednávací rámec, který počítá s mírnými škrty a celkovou sumou 1,73 bilionu eur (přibližně 41,9 bilionu korun), což znamená snížení o zhruba 32,8 miliardy eur.

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Podle premiéra Babiše představuje kyperský kompromis pro Českou republiku příznivější variantu než původní verze od Evropské komise, Praha však s navrženým rozdělením peněz stále není plně spokojená. Současným jednáním v Radě EU momentálně předsedá Irsko.

Kromě rozpočtových kapitol mají Babiš s Costou na programu také otázky budování společných obranných kapacit, fungování vnitřního trhu a další pomoc válkou zasažené Ukrajině.

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