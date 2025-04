Pavel debatoval s Čaputovou o kampaních. Útoky na děti jsou za hranou, shodli se

Moderátor Čaputové připomněl, že právě její rodina se na Slovensku stala terčem politické kampaně. „I my jsme tady měli několik případů, kdy děti byly součástí politického působení. Máte ale pravdu, že to není standardní nástroj. Pokud přímo aktér děti do problému nevtáhne, tak by děti neměly být součástí politické kampaně,“ reagoval prezident Pavel.

Čaputová také uvedla, že si při kandidatuře neuvědomovala ženský rozměr. „Až následně jsem se dozvěděla, když začaly útoky, že to jsou strategie, která se dělají na ženy v politice,“ podotkla bývalá slovenská prezidentka. Současně připomněla výhrůžky zabitím, a to nejen ji, ale také její rodině. „To je naprosto za hranicemi,“ zdůraznila.

Lidé jsou již unavení z konfliktů

Pavel poté řekl, že se vždy snaží hledat příklady států, kde politická kultura funguje jinak a lépe. „Například severské země. Samozřejmě jsou tam také případy, které by se daly pokládat za extrémní. V souhrnu jsou ale klidnější,“ uvedl český prezident.

„Příběh nás dvou (Čaputové a Pavla, pozn. red.) byl spojený tím, že jsme v kampani neútočili či nešířili nenávist,“ doplnila ho Čaputová, podle níž jsou lidé už z konfliktů unavení.

„Ovlivněny neetickými praktikami“

Na konferenci, kterou pořádala Asociace Public Relations (APRA), byl také představen průzkum, z něhož vyplývá, že lidé vnímají vedení politických kampaní v Česku jako neetické.

Přes 40 procent Čechů se zároveň domnívá, že situace se bude do budoucna zhoršovat. Průzkum vznikl ve spolupráci s agenturou NMS Market Research.

APRA se v souvislosti s letošními sněmovními volbami rozhodla zaměřit pozornost na způsob, jakým budou vedeny kampaně jednotlivých stran.

„V několika zemích byly zásadně ovlivněny neetickými praktikami, což prohlubuje nedůvěru občanů ve stát a demokratické uspořádání. Chceme na tyto praktiky upozorňovat a zároveň vést dialog s dalšími profesionály, jak ke kampaním přistupovat eticky,“ řekl předseda APRA Radek Maršík.

Průzkum APRA. | foto: APRA

Neodpustitelné praktiky

Z průzkumu vyplynulo, že většina respondentů si myslí, že v Česku kampaně eticky vedeny nejsou. Dvě pak třetiny vnímají, že se situace zhoršila v posledních letech. Praxe předvolebních kampaní zároveň podle šetření způsobila, že většina Čechů s nějakou mírou neetického chování počítá a nebrání jim ve zvolení svého zástupce. V míře prohřešků však Češi dělají velké rozdíly.

„Existují praktiky, které vnímáme jako neodpustitelné. Sem spadá třeba kupování hlasů, vytváření falešných účtů na sociálních sítích nebo šíření vykonstruovaných audio či video záznamů. V případě takového porušení etiky by 58 procent z nás dokonce bylo ochotno volby anulovat,“ uvedla politická analytička a spoluautorka průzkumu Tereza Friedrichová ze společnosti NMS Market Research.

Méně důležité je pak pro Čechy podle průzkumu dodržování etiky pro mladé voliče. „U cílové skupiny 18 až 24 let je etické chování důležité, ale ne do takové míry jako pro jejich rodiče či prarodiče. Mladí daleko častěji než populace ČR zvažují volbu neeticky se chovajícího politika, pokud to jim samotným nějak prospěje,“ doplnila Friedrichová.

Podle jejích slov se dá říci, že dost mladých lidí se u voleb řídí heslem „Účel světí prostředky“ a etiku vnímají jako jednu z položek, kterou při svém rozhodování zvažují, ale nepřikládají jí takovou váhu.