Estébák šikanoval studenta. U soudu přiznal vinu a dostal podmínku

Soud ho potrestal za zneužití pravomoci úřední osoby. Soudkyně Eliška Matyášová při ukládání trestu přihlédla zejména k tomu, že od skutku uběhlo přes 40 let a muž poté nic dalšího nespáchal. Kublovi hrozilo až desetileté vězení.
„Tento trest nevybočuje z trestů, které jsou za obdobnou činnost soudy v dnešní době ukládány,“ prohlásila soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6. Schválila proto dohodu o vině a trestu, kterou Kubla uzavřel se státním zástupcem Richardem Petráskem.
Žalobce uvedl, že se muž podílel pouze na několika opatřeních, kterými StB někdejšího studenta šikanovala. Zároveň uznal vinu a přijal odpovědnost za své činy. Zbylí dva příslušníci jsou stíháni zvlášť.
Trojice podle policie pracovala v takzvané správě kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli. Vyhlédla si dvacetiletého mladíka, který se přátelil se signatáři Charty 77 a byl spolupracovníkem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
Zavedli proti němu spis a kvůli jejich opatřením v letech 1978 až 1981 vyloučila univerzita mladého muže ze studií. Mladík skončil na určitou dobu v psychiatrické léčebně.
Mladík také kvůli zásahu StB nemohl vycestovat na studijní pobyt do Británie, i když obdržel pozvání ke studiu na Londýnskou univerzitu. Státní bezpečnost mu odebrala cestovní pas. Nakonec mu umožnili odjet ze země natrvalo a zařadili ho na index nežádoucích osob. Kubla se podle státního zástupce podílel na šikaně studenta zejména tím, že měl pohovor s děkanem o tom, že by měla univerzita studenta vyloučit.