Espresso Petra Suchomela: Projev za projevem. Kdo nežvaní, není Čech

Všechno, co má v politice v zadku díru, musí mít poslední dobou televizní projev. Je to trend, který se patrně nedá zastavit. Po šéfech státu, vlády, obou parlamentních komor a ministerstev zřejmě brzy přijde řada na náměstky. Kdo se neprojeví, jako by byl mrtvým mužem. Televize to z nějakého důvodu vysílají, patrně míní, že tím veřejnosti poslouží, míní Petr Suchomel.