Děravá e-Sbírka: chybí i úsporný balíček. Neuvěřitelné, říká ústavní právník

První koncept elektronické Sbírky zákonů vznikl už v roce 2007, veřejná zakázka na vytvoření systému pak byla vyhlášena o deset let později. Zdržení podle resortu zavinily nerealisticky stanovené termíny, které nešlo dodržet. Ty počítaly se spuštěním v roce 2021.

Postupný náběh Od prvního července 2024 systém umožní vytvářet právní akty, jako jsou sdělení ministerstev, mezinárodní smlouvy či rozhodnutí o vyhlášení voleb.

Od října pak bude možné v eLegislativě vytvářet prováděcí právní předpisy, tedy vyhlášky a nařízení.

Od ledna 2025 bude systém plně funkční, spustí se v něm totiž nástroje na vytváření zákonů, včetně těch ústavních, opatření Senátu a nálezů Ústavního soudu.

Nyní je e-Sbírka konečně dostupná, chybí v ní však zákony z poslední doby – včetně toho nejdůležitějšího, konsolidačního balíčku. Systém má přitom obsahovat veškeré tuzemské platné právo. „Je to neuvěřitelné,“ říká pro iDNES.cz ústavní právník Jan Kudrna. Připomíná také fakt, že soukromé společnosti jako Zákony pro lidi či ASPI tyto služby dávno poskytují.

Kudrnovi vadí, že kvůli tomuto nedostatku stát lidem odpírá avizovanou možnost nahlížet v reálném čase na všechny zákony online. „Má to být autentický zdroj práva. A oni tam ještě nemají konsolidační balíček, a to ani jako samostatný zákon, ani promítnutý do těch novelizovaných,“ kritizuje ústavní právník.

Problémem je tak podle Kudrny fakt, že se lidé nemohou spolehnou na aktuálnost státního systému. „Mám za to, že by v ní vše mělo být zařazeno, protože právě stát má přece data jako první. A když to zvládnou soukromníci z nichž někteří službu poskytují dokonce zdarma, měl by to zvládnout i stát,“ doplňuje Kudrna.

Chybí také státní doména

Podle společnosti Brightsoft, která se na tvorbě e-Sbírky podílela, se poslední tři měsíce stále ještě digitalizují. Hotovo by mělo být do konce ledna. Zarážející je také fakt, že elektronická Sbírka zákonů neběží na státní doméně gov.cz. Vláda přitom o sjednocení domén informovala již před rokem.

„Dlužíme občanům stát, který působí přehledně, bezpečně a důvěryhodně,“ komentoval novinku loni v lednu místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

Vybočení z vládní politiky ohledně domén má podle mluvčího ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky ekonomické důvody. „Start e-Sbírky na doméně gov.cz by znamenal konfigurační vícepráci s dopadem do samotného kódu,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Krátoška.

Klíčovou výhodou jednotné domény má být podle vlády vysoká kybernetická bezpečnost a právní jistota všude tam, kde s občanem komunikuje stát. Vládní weby totiž v minulosti zneužili podvodníci, kteří se autentickou kopií stránek některých ministerstev snažili z lidí vylákat peníze.