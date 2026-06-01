Dělníci na Kutnohorsku omylem navrtali plynovod. Firma zaplatí pokutu 2,8 milionu

Dělníci omylem navrtali plynovod. Nikomu se nic nestalo, ale vznikla škoda 9,5 milionu korun a hrozil požár sahající až do výšky 400 metrů. Sudop Praha trvá na tom, že někdo úmyslně posunul vytyčovací kolíky, uvedl dnes server iRozhlas.cz.
Událost se stala předloni na jaře. Vrták narazil na tvrdý materiál, ale dělníci v domnění, že jde o kámen, pokračovali v práci. Po chvíli z vrtu vyletěla pod velkým tlakem hlína a ozvalo se pískání. Za 104 minut uniklo do vzduchu téměř 19 000 metrů krychlových plynu. Podle znaleckého posudku sice nehrozil výbuch, byla ale poloviční šance, že unikající plyn začne hořet. Znalec spočítal, že plameny by šlehaly do výšky 300 až 400 metrů.
ERÚ po dvouletém vyšetřování a přestupkovém řízení potrestal Sudop Praha pokutou, verdikt je pravomocný. Firma trvá na tom, že provrtání plynovodů nebyla její chyba. Právníci společnosti zvažují další možné kroky.
Firma Sudop Praha sice sama vrty neprováděla, uzavřela ale smlouvu s další společností, které měla přesně stanovit místo, kde její pracovníci mohou podloží zkoumat. ERÚ objevil několik pochybení. Podle něj měl Sudop Praha oslovit vlastníka plynovodů, státní podnik Net4Gas, a vyžádat si součinnost. To se ale nestalo. Úřad potrestané společnosti také vyčítá, že obsluhu vrtného stroje neupozornila na to, že jsou v těchto místech plynovody.
Společnost se od začátku bránila tím, že někdo úmyslně posunul vytyčovací kolíky. Takovou argumentaci ERÚ nepřipustil. Vzhledem ke všem ostatním okolnostem případu se podle něj takové tvrzení jeví jako účelové a nedostačující.
„Pokud účastník řízení namítá, že někdo manipuloval s vytyčovacími kolíky, byl zde z jeho strany o to pádnější důvod postupovat v případě pochybností o správnosti jejich polohy mnohem opatrněji a přijmout odpovídající opatření, aby k takovému poškození nedošlo. Minimálně tedy nemělo být přistoupeno k vrtacím pracím, aniž by byla poloha vytyčovacího kolíku znovu ověřena,“ uvedl uvedl úřad v rozhodnutí.