Dělníci na Kutnohorsku omylem navrtali plynovod. Firma zaplatí pokutu 2,8 milionu

Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil společnosti Sudop Praha pokutu 2,8 milionu korun za předloňské navrtání vysokotlakého tranzitního plynovodu u Paběnic na Kutnohorsku. Firma tam pro Správu železnic prozkoumávala podloží pod plánovanou trasou vysokorychlostní tratě.
foto: Profimedia.cz

Dělníci omylem navrtali plynovod. Nikomu se nic nestalo, ale vznikla škoda 9,5 milionu korun a hrozil požár sahající až do výšky 400 metrů. Sudop Praha trvá na tom, že někdo úmyslně posunul vytyčovací kolíky, uvedl dnes server iRozhlas.cz.

Událost se stala předloni na jaře. Vrták narazil na tvrdý materiál, ale dělníci v domnění, že jde o kámen, pokračovali v práci. Po chvíli z vrtu vyletěla pod velkým tlakem hlína a ozvalo se pískání. Za 104 minut uniklo do vzduchu téměř 19 000 metrů krychlových plynu. Podle znaleckého posudku sice nehrozil výbuch, byla ale poloviční šance, že unikající plyn začne hořet. Znalec spočítal, že plameny by šlehaly do výšky 300 až 400 metrů.

ERÚ po dvouletém vyšetřování a přestupkovém řízení potrestal Sudop Praha pokutou, verdikt je pravomocný. Firma trvá na tom, že provrtání plynovodů nebyla její chyba. Právníci společnosti zvažují další možné kroky.

Firma Sudop Praha sice sama vrty neprováděla, uzavřela ale smlouvu s další společností, které měla přesně stanovit místo, kde její pracovníci mohou podloží zkoumat. ERÚ objevil několik pochybení. Podle něj měl Sudop Praha oslovit vlastníka plynovodů, státní podnik Net4Gas, a vyžádat si součinnost. To se ale nestalo. Úřad potrestané společnosti také vyčítá, že obsluhu vrtného stroje neupozornila na to, že jsou v těchto místech plynovody.

Společnost se od začátku bránila tím, že někdo úmyslně posunul vytyčovací kolíky. Takovou argumentaci ERÚ nepřipustil. Vzhledem ke všem ostatním okolnostem případu se podle něj takové tvrzení jeví jako účelové a nedostačující.

„Pokud účastník řízení namítá, že někdo manipuloval s vytyčovacími kolíky, byl zde z jeho strany o to pádnější důvod postupovat v případě pochybností o správnosti jejich polohy mnohem opatrněji a přijmout odpovídající opatření, aby k takovému poškození nedošlo. Minimálně tedy nemělo být přistoupeno k vrtacím pracím, aniž by byla poloha vytyčovacího kolíku znovu ověřena,“ uvedl uvedl úřad v rozhodnutí.

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

