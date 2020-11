eRoušku používají spíše muži, ženy zase tráví více času doma, ukázal průzkum

Jedním z klíčových nástrojů ministerstva zdravotnictví, jak zvládnout pandemii koronaviru, je chytrá karanténa a s ní aplikace eRouška. Pokud uživatel aplikaci aktivně používá, může jej upozornit, pokud se potká s nakaženým člověkem. A to zcela anonymně.

„Za září a říjen využilo eRoušku k 1. listopadu více než dvacet procent mužů oproti třinácti procentům žen,“ uvádí průzkum společnosti MEDIAN.

Největší množství jejích uživatelů je v nejmladší sledované věkové skupině 15 až 24 let, a to třiadvacet procent, zatímco v ostatních sledovaných věkových ročnících to je okolo šestnácti procenty. O trochu více je eRouška využívána vysokoškoláky než lidmi s nižším dosaženým vzděláním.

eRouška @RouskaE eRouška aktuálně: 296 pozitivně testovaných včera vložilo do aplikace kód pro odeslání dat, aby mohli varovat ostatní na rizikové setkání. 915 uživatelů včera dostalo varování na základě dat odeslaných předchozí den. 1,392 milionu lidí si aktivovalo aplikaci. oblíbit odpovědět

Nejvíce eRoušku využívají lidé ve Zlínském kraji, Praze a Plzeňském kraji. O více než polovinu méně lidí ji používá v Libereckém kraji, jižních Čechách nebo Moravskoslezském kraji.



Nejvíce je eRouška využívána ve Zlínském kraji, Praze a Plzeňském kraji. Nejméně pak v Libereckém kraji, jižních Čechách a Moravskoslezském kraji. (9. listopadu 2020)

Ženy zůstávají doma více než muži

Průzkum také zjistil, že během října rostl v pracovní dny podíl času stráveného lidmi doma. Ženy tráví doma celkově více času než muži, což může být způsobeno také tím, že častěji zůstávají s dětmi doma kvůli zavřeným školám.



„Lze shrnout, že oproti jarnímu nouzovému stavu na podzim lidé na vládní opatření reagují pomaleji. Pozitivní zprávou nicméně je, že v týdnu od 26. října se v podílu času tráveném doma dostáváme téměř na jarní úroveň,“ uzavírá Josef Fišer za MEDIAN.