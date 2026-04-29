Senioři mají za léky na předpis platit méně. Jak to ohlídat, když nemají chytrý mobil

Pavla Žáková
  8:49
Mnoho seniorů doplácí za léky na předpis vysoké částky. Doplatky však nesmí přesáhnout ochranný limit tisíc nebo 500 korun ročně, podle věku. Kolik zbývá do vyčerpání limitu, se dá zjistit pomocí chytrého telefonu v aplikaci eRecept. Pokud senior takový přístroj odmítá, zbývá mu jediný způsob, jak se k informaci dostat.
Lékárník při výdeji léku vidí, jakou část ochranného limitu už máte vyčerpanou.

Roční limit na tak zvané započitatelné doplatky na léky je u většiny dospělých do 65 let nastaven na 5 000 korun ročně. Děti a mladí lidé ho mají snížený na 1 000 korun, stejně jako senioři mezi 65 a 70 lety. Zdravotně postižení lidé a také důchodci nad 70 let mají hranici pro doplatky ještě nižší, 500 korun na rok.

Co je započitatelný doplatek?

Ne vše, co v lékárně zaplatíte při výdeji léku na recept, je započitatelný doplatek. Jeho výše je vždy stanovena podle doplatku nejlevnějšího léku v dané skupině. Např. když zaplatíte 50 Kč za lék, který má i variantu s doplatkem 30 Kč, započítá se vám do ochranného limitu jen 30 Kč.

Pokud v lékárně doplácíte za lék vydaný na předpis, doplatek nebo jeho část se vám započítá do ochranného limitu. Jakmile ho dosáhnete, za další lék už nebudete platit – částku uhradí pojišťovna. Jaký limit máte nastavený a kolik jste z něj už v daném roce čerpali, vidíte přehledně v aplikaci eRecept, kterou si můžete zdarma stáhnout do mobilu nebo se přihlásit do její webové verze. Co když ale nemáte chytrý telefon a přístup k internetu?

Lékárník vidí, kolik jste už zaplatili za léky

Nejjednodušší cestou, jak zjistit, kolik vám zbývá do limitu, je dotaz v lékárně. „V průběhu výdeje (po načtení eReceptu) lékárník nevidí, do které skupiny dle výše limitu konkrétní člověk patří, ale má přístup k údajům ze systému eRecept a při výdeji léků na recept může sdělit, jaká částka ještě zbývá do vyčerpání limitu,“ vysvětluje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.

Lékárníkovi se na monitoru ukáže, jaká část doplatku za vydávané léky se klientovi počítá do ochranného limitu, a jak limit průběžně čerpá. Zato celkovou výši nastaveného limitu nevidí a ani ji nemůže ovlivnit. „Lékárna není garantem správného nastavení limitu,“ dodává Kopecký.

Limit řešte s pojišťovnou

Informaci o nastavení ochranného limitu získá každý zájemce ve své zdravotní pojišťovně. „Informace může klient získat i v aplikaci Moje VZP a také na požádání mu informace o limitu na léky sdělí na každé pobočce VZP,“ uvádí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová.

Centrální evidence léků je spojena s databází České správy sociálního zabezpečení, nemělo by se tedy stát, že limit nesedí. Výjimky mohou nastat v případě, kdy u pacienta došlo ke změnám, o kterých systém ještě neví. Konkrétně je to v případech, kdy

  • se mu před krátkou dobou zvýšil stupeň invalidity, takže nově má mít nárok na limit 500 Kč, ale v systému informace ještě není,
  • se stupeň invalidity snížil a poté opět zvýšil, takže limit „přeskočil“ na vyšší částku,
  • klient pobíral invalidní důchod a poté sám požádal o řádný starobní,
  • pobírá důchod od jiné instituce než České správy sociálního zabezpečení.

Co dělat, když máte špatný limit

Ve výše uvedených případech se může stát, že je roční limit za doplatky nastavený na 1 000 korun, ačkoli by to správně mělo být 500. Pro správné nastavení stačí pojišťovně dodat posudek o invaliditě. .

Pokud někdo kvůli nesprávně nastavenému limitu během roku zaplatí na započitatelných poplatcích více, než kolik zaplatit měl, peníze dostane zpět. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je zodpovědný za centrální evidenci doplatků, stačí podat reklamaci ke své pojišťovně po uplynutí kalendářního roku.

