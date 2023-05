S eReceptem do ciziny? Už brzy půjde vyzvednout léky i na dovolené

Představte si, že vyrazíte na dovolenou k Baltu do Polska nebo k Jaderskému moři do Chorvatska a na místě zjistíte, že jste doma zapomněli léky, které nutně potřebujete. Nevadí. Zavoláte svému lékaři a požádáte ho, ať vám pošle na mobilní telefon eRecept. S tím pak vyzvednete léky v nejbližší lékárně. Zaplatíte sice plnou cenu, ale doma můžete žádat plnou nebo částečnou úhradu po své zdravotní pojišťovně. Že to nejde? Zatím. Ale to se brzy změní. Zřejmě už letos v létě.

Za desetimiligramový lék na tlak s účinnou látkou felodipin u nás doplácí český pacient 139 korun. Klient s polským receptem zaplatil plnou cenu 172 koruny a byl rád, že je levný. Doma by platil víc. Marek Hampel lékárník