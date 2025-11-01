Lékaři hledají pacienty se vzácnou formou těžké epilepsie. Mají pro ně nové léky

Ivana Lesková
  9:29
Mladého Kryštofa trápí kromě jiných potíží i těžká forma epilepsie. Stejně jako další děti i dospělé ho ničí velmi časté záchvaty. Užíval sice různé kombinace léků, byl i na operaci mozku, ale nic u něj nezabírá delší dobu. Až teď lékaři zjišťují, že se patrně nedočkal správné diagnózy. Tak jako mnoho jiných lidí.


Bez epileptických záchvatů není ani devětadvacetiletý Václav z Příbrami, který má už řadu let diagnostikovaný Lennox-Gastautův syndrom. Pomáhá mu mimo jiné implantovaný stimulátor. Ten lze aktivovat náramkem s magnetem, který nosí mladý muž na pravé ruce. Jeho stav se zlepšil natolik, že má vlastní pokoj i přátele v Domově Laguna v Psárech u Prahy. | foto: archiv rodiny





„Kryštof i další pacienti s těžkou epilepsií mohou mít vzácný Lennox-Gastautův syndrom (LGS). Ten se sice léčí obtížně, ale centra pro epilepsii mají nyní nové možnosti,“ říká neuroložka Jana Zárubová.

Lékaři odhadují, že v Česku žijí nejméně stovky lidí s velmi častými epileptickými záchvaty, u nichž nezabírá obvyklá léčba. Mnozí by na tom podle neuroložky mohli být lépe, kdyby u nich odborníci potvrdili LGS a nasadili vhodnější léčbu.

„V poslední době můžeme pacientům s touto nemocí nově předepisovat v kombinaci s jinými léky například téměř čistý kanabiniol (98 %) ze speciálního konopí. Nebo látku fenfluramin, která se dříve používala ve vyšších dávkách k léčbě obezity,“ líčí neuroložka Zárubová. Nová léčiva lze však získat jen ve specializovaných centrech.

Možná jste potkali epileptika v záchvatu a ani o tom nevíte, říká neurolog

Pacienti s těžkou formou epilepsie mají desítky, výjimečně až sto menších záchvatů denně. Jejich projevy jsou velmi odlišné – od zvláštního zakoukání či smíchu přes svalové záškuby či křeče, krátkodobé poruchy vědomí až po bezvědomí s pády i úrazy. Každý záchvat přitom přetěžuje mozek a zhoršuje jeho funkce, u dětí brzdí vývoj. Náročné je to i pro pečovatele, kteří musejí být stále ve střehu.

Mnohým pacientům by mohlo pomoci právě vyšetření v některém z center pro epilepsii. Když tamní lékaři zjistí Lennox-Gastautův syndrom (LGS), mohou nasadit i jiné léky než ambulantní neurologové, včetně těch, které mají k dispozici jen krátce.

Den povědomí o LGS

„Nová léčiva pomáhají snižovat počty záchvatů pacientům, u nichž selhává obvyklá léčba. Předepsat je mohou pouze centra. V těch se ale zatím léčí jen desítky lidí s potvrzeným syndromem LGS. Stovky dalších dosud nemají rozpoznanou diagnózu,“ říká Jana Zárubová, specialistka na léčbu epilepsie u dospělých pacientů v pražské Fakultní nemocnici v Motole a členka propacientské organizace EpiStop.

„Na problém upozorňujeme i proto, že 1. listopad je Mezinárodním dnem povědomí o LGS,“ dodává lékařka.

Zmíněný syndrom patří mezi těžké formy epilepsie. Má však odlišné projevy, například jiné elektrické výboje v mozku a různé typy záchvatů, hlavně tonické, kdy se na chvíli napnou a pak ztuhnou svaly v končetinách nebo šíji, ale paralyzují celé tělo. Typické pro LGS je i to, že nereaguje na obvyklé antiepileptické léky a pojí se s mentální retardací.

Jenže onemocnění je vzácné a málo známé. I to je důvod, proč o něm často neuvažují ambulantní lékaři a nikdy o něm neslyšela ani většina rodičů nemocných dětí. Proto se podle odborníků mnozí pacienti zatím „ztrácejí“ v systému.

Česko na špici v léčbě epilepsie. Specialisté v Motole operovali už pět set dětí

Do motolského centra pro epilepsii se až před dvěma týdny dostal devětadvacetiletý Kryštof z Prahy. První vyšetření naznačují, že patrně trpí vývojovým neurologickým onemocněním LGS už od dětství.

„Dva dny po narození syna lékaři zjistili, že má dětskou mozkovou obrnu. Ta výrazně zpomalila jeho tělesný i mentální vývoj. Nelezl, nechodil, až ve čtyřech letech začal skákat jako zajíček. I když dnes dokáže ujít s oporou dalšího člověka kratší vzdálenost, většinou je na vozíku a zcela odkázaný na péči,“ říká Kryštofova máma Andrea.

První epileptický záchvat dostal hoch ve dvou letech. Od té doby jich měl stále víc, někdy až 14 denně. Nejčastěji má křeč krčních svalů, kdy stáčí hlavu doleva. Ale projevy se různí.

„Vystřídali jsme několik lékařů a spoustu kombinací léků. Před devíti lety byl syn i na operaci mozku, při které mu chirurg přerušil spojení mezi levou a pravou polovinou mozku, aby záchvaty nebyly tak silné ani časté,“ popisuje matka. Jenže nic z toho podle ní nepomohlo, nebo vždy jen na určitý čas. A v poslední době záchvatů opět přibývalo.

Nerozlučná dvojka. Pes hlídá Tomáše a zasáhne při epileptickém záchvatu

„Najednou třeba vystřelil obě ruce nahoru a chvíli trvalo, než je mohl zase spustit. Když jsem to popsala neuroložce, navrhla vyšetření v Motole. Teto týden byl syn na magnetické rezonanci a podle paní doktory má zřejmě LGS. Potvrdit by to mělo ještě vyšetření elektrické aktivity mozku EEG, které nás čeká za pár dní. Doufám, že pak se dočkáme léčby, která synovi pomůže,“ přeje si máma.

Odborníci neumějí pacienty s LGS zcela zbavit všech záchvatů. Ale i díky novým léčivům se jim daří snižovat jejich množství. Ulevují tím nemocným i pečujícím.

Účinná léčba děti zklidní

„Rodiče nám třeba líčí, že děti s častými záchvaty jsou neklidné až agresivní. Nemohou je vzít na nákup, protože by něco shodily nebo někoho bouchly. Po vyladění léčby se děti zklidní tak, že chodí nejen do obchodů či restaurací, ale některé například i do divadla,“ popisuje změny Jana Zárubová.

Bez záchvatů není ani devětadvacetiletý Václav z Příbrami, ačkoli se v motolském centru léčí s LGS už déle. Jeho situace se ale zlepšila natolik, že už není závislý jen na mámě. Má svůj pokoj i přátele v Domově Laguna v Psárech u Prahy. Tam se mu líbí tak, že někdy nechce jet domů ani na víkend. Mámu ale může vídat, kdy chce. V domově je totiž sociální pracovnicí. Nastoupili společně.

„Vašík se narodil a vyvíjel jako zdravé dítě. Rychle se naučil chodit i mluvit, pamatoval si básničky i písničky. Zlom nastal v necelých čtyřech letech, když dostal první epileptický záchvat. Pak se situace zhoršovala. Nepomáhaly žádné léky,“ líčí chlapcova máma Kateřina Jarušková.

V mozku lidí, kteří zažili déjà vu, lze nalézt odlišnosti, říká neurolog

Záchvaty byly různé. Někdy chlapci vypadl z ruky hrnek, jindy mu spadla hlava do talíře, ale často se skácel na zem a přitom se zranil. „Přicházelo to náhle, nedalo se to vždy uhlídat. Když ve speciální škole spadl a tekla mu z hlavy krev, ředitel nechtěl, aby tam chodil. Vašík byl nešťastný, protože školu i kamarády měl rád,“ líčí máma. Začala pátrat po jiných možnostech léčby a obrátila se na motolské centrum, kde zjistili LGS.

Chlapec se i přes zdravotní omezení naučil číst i psát, ale jeho mentální vývoj se zastavil na úrovni asi osmiletého dítěte. Tlumit záchvaty mu pomáhá kromě léků také stimulátor – malý přístroj implantovaný pod kůží na hrudi, spojený s elektrodou na levém bloudivém nervu.

„Přístroj vysílá v pravidelných intervalech impulzy do mozku. Když přijde záchvat v mezičase, Vašík nosí na pravé ruce náramek s magnetem, kterým lze stimulátor aktivovat. Výboj by měl záchvat zastavit,“ vysvětluje jeho máma. „Poslední měsíc zkouší syn i jeden z nových léků a vypadá to, že ubylo nočních záchvatů. Nevím, co by s ním bylo bez léčby v centru,“ dodává matka.

Centra jsou ve více městech

Center pro léčbu těžkých epilepsií včetně Lennox-Gastautova syndromu, který souvisí s jiným poškozením mozku, či vrozeného syndromu Dravetové, je v Česku několik. V Praze kromě Motola i Na Homolce, ale také ve fakultních nemocnicích v Hradci Králové, Brně nebo Ostravě.

„U nás vyšetřujeme a léčíme děti s epilepsií včetně vzácných syndromů. Předepsat jim můžeme i nové protizáchvatové léky,“ potvrzuje primářka dětské neurologie v ostravské fakultní nemocnici Hana Medřická.

„Když pacienti dospějí, předáváme je lékařům blíž jejich domovu. Ale pokud potřebují centrovou léčbu, převezme je Centrum pro epilepsie dospělých v naší nemocnici,“ dodává neuroložka Medřická.

