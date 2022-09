Lidé s epilepsií mají problém udržovat vztahy, rozvádí se častěji než zdraví

„Je vědecky prokázáno, že naši pacienti čelí v partnerském životě více problémům než běžná populace. Pro teenagery je těžké seznamovat se a mluvit o nemoci s partnerem. Měla jsem dokonce pacientku, která odmítala slovo epilepsie vůbec vyslovit a říct o ní svým nejbližším,“ popisuje MUDr. Jana Zárubová z Centra pro epilepsii FN Motol, která je zároveň místopředsedkyní spolku EpiStop.

Podle doktorky Zárubové je navíc znatelným problém, že ve společnosti o epilepsii koluje mnoho mýtů, které pak ztěžují pacientům budovat si vztahy.

Základem všeho je otevřená komunikace, a tím se řídí i analytik Aleš Groma, který se naučil o své nemoci otevřeně mluvit. Gromovi lékaři odhalili epilepsii v 15 letech, s navazováním nových partnerských vztahů tedy teprve začínal. Prozradil, že se nejprve za nemoc styděl a nechtěl o ní nikomu říkat. Postupem času ji ovšem přijal a naučil se o epilepsii mluvit. „V navazování partnerských vztahů mě ale nelimitovala. Přítelkyním jsem vždy o epilepsii řekl a žádná s tím neměla problém. Je dobré, pokud člověk dokáže o své nemoci mluvit, ale v mém případě to nebylo hned,“ vysvětluje Groma.

Současná partnerka, s níž má dvě děti, zažila jeho epileptický záchvat hned v počátku vztahu, a to dokonce při sexu. Situaci ji ovšem nezaskočila a partneři jsou spolu již 14 let. Lékaři ovšem pacientům ponoukají, že ze záchvatu během pohlavního styku nemusí mít obavy, jelikož se nejedná o častou záležitost. „Existují záchvaty spouštěné orgasmem, ale není to příliš časté. Větším problémem je úzkost, že by něco takového mohlo nastat,“ vysvětluje doktorka Zárubová.

I přesto, že epileptiky doprovází toto společenské stigma již od raného věku, nemusí to pro ně znamenat konec partnerského života. Podle lékařů lze nepochybně vést kvalitní partnerský život i s epilepsií. Klíčem k tomu je pak především otevřená komunikace.

Obavy z intimního života

Podle brazilských vědců právě úzkost a nejistota v intimním životě může být jednou z příčin, proč manželství lidí s epilepsií končí častěji rozvodem než u zdravých jedinců.

Odborníci z Národního centra pro epilepsii v Norsku zase zjistili, že ženy a muži s epilepsií mají oproti zdravé populaci více sexuálních problémů, například se sníženým libidem, což podle podle specialistů může být způsobeno některými léky na epilepsii. „Jakýkoli problém je nutné konzultovat s neurologem, který může pacientovi léčbu upravit. Většinu obtíží lze v dnešní době řešit,“ říká doktorka Zárubová.

Ženy s epilepsií by navíc neměly opomenout vhodný výběr ochrany proti početí a zkonzultovat jej s neurologem. Některé léky na epilepsii totiž mohou snižovat účinnost hormonální antikoncepce, nebo naopak antikoncepce může ovlivňovat léčbu epilepsie. Tématům antikoncepce u žen a dívek s epilepsií se věnuje internetová platforma Ženy a epilepsie.