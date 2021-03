Delší interval dávek zachrání stovky lidí, vysvětluje epidemiolog Smejkal

Školy by se mohly otevřít v ­půli dubna, věří Petr Smejkal, vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace, která radí vládě. Podle něj bude zásadní průběh Velikonoc. Pokud lidé zvládnou dodržovat opatření, mohly by to být poslední svátky, které Česko stráví v uzávěře.