Povinně, nikoli dobrovolně. Na vakcínu k olympiádě je tlak, míní Prymula

Informaci, že by na olympijských hrách směli soutěžit jen sportovci, kteří se nechají naočkovat vakcínou proti nemoci covid-19, má Roman Prymula od olympioniků, potažmo Olympijského výboru. „Já to nemám nějak detailněji ověřeno, ale oni to takhle ventilovali,“ sdělil Prymula redakci iDNES.cz.

Podle epidemiologa chtějí tento krok navrhnout organizátoři her. Očkování by se neuskutečňovalo jen v souvislosti se samotným olympijským kláním, píchnutí vakcíny by bylo podmínkou i pro účast na přípravné turnaje sportovců. „Proto budou muset být olympionici také očkováni v těch prvních etapách, aby se vůbec mohli toho celého cyklu účastnit“, dodal exministr.

Zde je nutno podotknout, že na šíření epidemie pohlíží hostující Japonsko velmi přísně. Nyní dokonce na měsíc zakázalo vstup na svoje území plně všem cizincům, kvůli novým mutacím koronaviru, které jsou údajně ještě nakažlivější než ty dosavadní.

Prymula soudí, že rozhodnutí je na olympijském výboru, který má právo o věci rozhodovat. „Pokud to tak olympijský výbor chce postavit, tak na to samozřejmě právo asi má, aby se tak mohly soutěže uskutečnit. Jinak by se tam muselo naprosto pravidelně a stále testovat,“ řekl.

O tom, jestli se budou muset stejně tak jako Češi očkovat i zahraniční sportovci, kteří budou chtít soutěžit na olympiádě, nemá epidemiolog Prymula přesné informace. Podle něj by se ale toto opatření mělo týkat buď všech bez výjimky, anebo nikoho.

Olympijské kruhy ozařují noční Tokio.

“Tam to musí být naprosto plošně. Nemyslím si, že by měli být nějaké výjimky. Buď to bude, nebo to nebude,“ podotkl.

Olympijské hry, které se měly konat letos v Tokiu, byly kvůli koronaviru přesunuty na příští rok. Podle nového plánu se mají uskutečnit od 23. července do 8. srpna 2021.

O očkování už jako první z olympioniků dobrovolně požádal kajakář Jiří Prskavec. Vakcína mu podle něj zjednoduší život. „Když pendluji z kontinentu na kontinent, považuji se za rizikového přenašeče. S očkováním získám jistotu, že chráním sebe a hlavně neohrožuji své okolí,“ řekl Prskavec.