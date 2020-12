Vláda schválila od pátku přesun do 4. stupně systému PES. Nepřichází to pozdě?

Samozřejmě to je částečně politické rozhodnutí se všemi důsledky, které to má.

Do kdy myslíte, že bude čtvrtý stupeň platit?

Nechci spekulovat, ale myslím si, že v následujících týdnech budeme spíše ve čtvrtém stupni.