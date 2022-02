Prymula řekl, kdy by respirátory konečně neměly být povinné

Podle Prymuly začíná vlna varianty koronaviru omikron pomalu slábnout. „Vnímáme, že ve společnosti dochází k poklesu vlny. Byť to není ve všech věkových kategoriích. Bude se stávat to, že v následujících dnech bude stoupat zatížení nemocnic, ale nemělo by se dostat na kritickou míru,“ řekl ve vysílání CNN Prima News epidemiolog.

Dle jeho názoru je tedy možné přistoupit k rozvolňování koronavirových opatření. „Souhlasím s tím, že rozvolňovací opatření by tady měla být. Už jsme v sestupné fázi. Nemyslím si, že by hrozilo nějaké riziko,“ uvedl bývalý ministr zdravotnictví, podle kterého prožijeme jaro bez roušek.

„Respirátory bych v březnu ještě ponechal. Kdy bude jejich používání zrušeno, je ale otázka březnových dnů. Pokud to bude 15. března, nebo dříve, to se ukáže podle situace. Jaro ale bude bez roušek,“ míní Prymula. Neobává se přitom toho, že po rozvolnění přijde zvrat. Češi si podle něj vytvořili přirozenou imunitu, díky které nehrozí příchod další vlny.

Poradce prezidenta republiky Miloše Zemana ve vysílání podpořil pandemický zákon, který je podle něj potřeba. „Nikdy nemůžeme odhadnout, jestli přijde nová varianta, která bude vyžadovat tvrdší opatření. Zase tady bude obrovská diskuse, jestli vyhlásit nouzový stav, nebo ne. Pandemický zákon, ať je jakkoliv nedokonalý, tak dává legislativní rámec, aby si lidé mohli představit, co dělat,“ řekl na konto kontroverzního návrhu na novelizace zákona, který kritizuje několik členů Senátu.

Počínaje čtvrtečním dnem se lidé nemusí při využívání služeb a při vstupu na hromadné akce v Česku povinně prokazovat certifikátem o očkování nebo o prodělání covidu. O zrušení těchto kontrol rozhodla vláda ve středu.

Pro cestování do zahraničí jsou certifikáty ale i nadále potřeba, přičemž od poloviny února bude jejich platnost omezena na devět měsíců od dokončeného očkování. Prodloužit ji lze posilující dávkou. Podle odhadů ministerstva zdravotnictví tak platnost certifikátu skončí zhruba 140 tisícům lidí.