Roušky v hospodě už nemají smysl, říká epidemiolog Roman Prymula

Jeden den je z epidemiologa Romana Prymuly prezident. Druhý zase ministr zdravotnictví. A takhle pořád dokola. Předevčírem pravil ministr vnitra Jan Hamáček: „Výměna ministra Vojtěcha je namístě, nahradit by ho mohl Prymula.“ Co na to epidemiolog, dle průzkumů nejpopulárnější veřejná osoba Česka?