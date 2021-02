Očkujte raději lidi nad 60 let než učitele, vyzývá epidemiolog Beran

Podle epidemiologa Jiřího Berana by stát měl místo učitelů očkovat lidi starší 60 let. Řekl to na středečním setkání zástupců petice Blanický manifest za otevření Česka kolem zpěváka Daniela Landy. Vláda by se podle iniciativy mohla inspirovat představeným plánem na postupné rozvolňování.