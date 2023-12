Česko čelí epidemii nemocí srdce. Průměrný věk kardiaků se snižuje

Devětačtyřicetiletý Tomáš Švajda celý život sportoval. Jeho velkou vášní byla cyklistika. Nikdy netrpěl zdravotními problémy. Tedy do chvíle, než se probudil s oteklýma nohama a dušností. „Byl jsem tehdy pracovně v Holandsku, ale rychle jsem se vrátil zpátky a hned šel do nemocnice v Ostravě, kde si mě nechali na JIP,“ vzpomíná kardiak, kterému diagnostikovali srdeční selhání. V průběhu pár let se potíže se srdcem natolik zhoršovaly, že musel podstoupit transplantaci. Až zpětně si uvědomil, že první náznaky potíží zaznamenal v 18 letech, na arytmie ho upozornil lékař u odvodu.

Pomoci snížit počet vážných komplikací by mohl i nový test na odhalení srdečního selhání.