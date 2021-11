Nechceš se očkovat? Budeš platit víc. Proč, vysvětluje lékař Stránský

Další vlna epidemie covidu-19 je v plném proudu. Dnes víme, co funguje a co ne. Víme, že bezesporu nejlepší recept proti ní je nechat se očkovat. Dnes epidemie primárně postihne neočkované osoby, a to většinou s horšími důsledky. To není názor, ale fakt, píše lékař Martin Jan Stránský.