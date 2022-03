S odložením roušek covid nezmizel. Nesmíme se nechat ukolébat, varují odborníci

Češi minulý týden po několika měsících odložili své respirátory. Nyní zůstávají povinné jen v hromadné dopravě či ve zdravotních a sociálních zařízeních. A zatímco část veřejnosti možnost odhodit ochranu dýchacích cest uvítala, podle biochemika a virologa Libora Grubhoffera se mělo ještě počkat.

„Měli jsme ještě vyčkat s rozvolněním respirátorového opatření do konce března a poklesu incidenčního čísla průměrné hodnoty kolem sto. K tomu se zatím neblížíme a zrušení ochrany úst a nosu zcela jistě pokles pandemické křivky a zmíněného incidenčního číslo ještě zpomalí,“ poznamenal. I podle viroložky Ruth Tachezy bylo ještě brzo odkládat respirátoru v uzavřených prostorách s větší koncentrací osob.

Obdobný názor na sundání roušek zastává i imunolog, mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší. „Nemyslím, že je to nějaká katastrofa. Ono se to už stejně moc nedodržovalo,“ uvedl s tím, že je rád, že se povinnost zachovala alespoň někde.

Podle imunologa a biochemika Zdeňka Hela musí být nicméně občané připraveni na to, že se jejich nošení může v případě nutnosti vrátit. „V následujících měsících by nošení ochranných roušek mělo být ponecháno na svobodné vůli občanů. Každý, kdo chce tímto způsobem chránit své zdraví, tak může činit dál,“ uvedl.

Konec covidu a pandemie?

Podle části veřejnosti také s koncem nošení respirátorů na většině místech zároveň „skončil i covid“. Podle čísel nicméně epidemie covidu v České republice stagnuje. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že není možné vyloučit obrat epidemie k dalšímu růstu. V posledních dvou týdnech bylo podle dat ministerstva zdravotnictví v pracovních dnech 8 000 až 11 000 nových případů denně.

Optimističtí nejsou ani další odborníci. „Pevně doufám, že bude opět klidnější jaro a léto. Není pravděpodobné, že bychom neviděli další vlnu,“ uvedla Tachezy. Dodala, že důvodem může být i to, že varianta omikron pravděpodobně nevyvolává v lidech robustní protilátkovou odpověď.

„I když je možné, že to nejhorší z pandemie máme za sebou, není dobré se nechat ukolébat, ale je nutné stále monitorovat situaci a nerezignovat na vylepšení toho, co nefungovalo dobře. Mít systémy připravené v záloze, pro případ nutnosti,“ dodala viroložka.

Konec pandemie přijde podle odborníků až poté, co se lidstvo promoří a očkováním se z covidu stane pouze další sezonní virus. Podle Grubhoffera to také bude až tehdy, kdy se „vyčerpá potenciál mutací čínského koronaviru“. „Můj odhad na přechod covidové pandemie v regionální epidemie je do roka, ale to je pouhý odhad. Pevně doufám, že v mezičase se nedočkáme vzplanutí žádné vlny nakažlivější a současně virulentnější varianty s výraznější patogenitou,“ dodal biochemik.

Hořejší zadoufal, že konec pandemie přijde do několika měsíců poté, co budou k dispozici účinná antivirotika nebo nová generace účinnějších vakcín. „Podle WHO by měl být konec pandemie formálně vyhlášen, až bude v zemi, jako je ta naše, denně na covid umírat jen maximálně 5 lidí,“ doplnil.

Subvarianta BA.2 je nakažlivější

V Česku se v posledních týdnech šíří zejména omikronová varianta BA.2, která se objevila začátkem roku v Dánsku. Z něj se pak šířila do dalších zemí, jako je Velká Británie nebo Německo. Podle poslední zprávy Státního zdravotního ústavu je v zemi právě tato varianta již dominantní.

Mají se Češi této varianty bát? Odborníci upozorňují, že subvarianta je výrazně nakažlivější než například původní omikron. „Publikované údaje uvádějí, že nejméně třikrát. Zatím vše nasvědčuje též mírnějšímu průběhu onemocnění. Přesto i pro variantu omikron a její subvarianty platí, že u zdravotně nebo věkově rizikových skupin představují život ohrožující virové patogeny,“ popsal biochemik a virolog Grubhoffer.

„Varianta BA.2 by neměla způsobovat těžší průběh nemoci ve srovnání s předchozími variantami, zvláště u jedinců se silnou postinfekční či postvakcinační imunitou. U jedinců bez předchozí imunity může být ale stále nebezpečná,“ dodal Hel. Za nárůstem případů infekce vidí jak šíření BA.2, tak i rozvolnění opatření v jednotlivých státech.

Grubhoffer nicméně nevyloučil, že s ohledem na BA.2 se v Česku může objevit další vlna covidu. „Na našem území byla před měsícem přítomna u dvou procent nakažených a v současné době je to už u více než jedné čtvrtiny stonajících lidí. V zemích západní Evropy mají covidové vlny tradičně několikatýdenní náskok před námi. Současné výrazně vzedmutí omikronové vlny není už zdaleka jenom evropského rozměru, ale postiženy jsou výrazně asijské země včetně Číny a Hongkongu,“ připomněl.

Například čínské finanční středisko Šanghaj kvůli šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron rozhodlo až do odvolání uzavřít místní pobočku zábavního parku Disneyland.

Příprava na podzim

Imunolog Hořejší dále připomněl, že s ohledem na nové varianty covidu je nadále důležité mít tři dávky očkování. Zadoufal, že snad na podzim budou k dispozici antivirotika nebo i nová generace účinnějších vakcín.

„Existuje ale reálné nebezpečí, že se objeví varianta viru, která bude úplně odolávat očkování. To by pak de facto začala úplně nová pandemie,“ doplnil odborník.