KOMENTÁŘ: Čistý, anebo vylepšený sport? Jaká jsou rizika her pro dopující

Olympijské hry v Paříži skončily, ale v médiích rezonují zprávy o jejich neoficiálním „konkurentovi“. Takzvaných Enhanced Games, což bychom do češtiny mohli přeložit jako Vylepšené hry. V kostce jde o sportovní klání, na němž otevřeně nebude vyžadováno dodržování antidopingových pravidel. Za tímto podnikem stojí australský právník Aron D’Souza, jemuž otevřeně přislíbila podporu už řada investorů. Podle oficiálních stránek her je jejich smyslem ukázka toho, co lidské tělo opravdu dokáže. Chceme to ale opravdu zjišťovat – a jaká z toho mohou plynout rizika?

Všichni sportovci by si svou účastí na Enhanced Games prakticky zavřeli dveře do světa běžného sportu, toho, ve kterém se dodržování antidopingových pravidel hlídá.