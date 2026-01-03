Za vodu i teplo zaplatí Češi letos víc. Velký průzkum srovnává, kde bude nejdráže

Tomáš Lánský
Život v Česku letos opět lehce podraží. V součtu dají domácnosti za nutné výdaje za vodu, teplo či odpady o jednotky tisíc korun víc. Redakce iDNES.cz to zjistila dotazem na všechna okresní a krajská města. Češi si průměrně připlatí o 3,4 procenta více za vodné a stočné, o procento roste cena dálkově dodávaného tepla.

Rozdíly jsou regionální – někde se nezdražuje teplo vůbec, jinde třeba o 10 procent. Poplatek za svoz odpadů se ve většině měst nemění, jen tři města ho zvyšují. V některých městech zdražuje také jízdenka na MHD a cena nájemného v městských bytech.

Myslíte, že nejvíce zaplatí v Praze? Omyl.

Třeba v Praze je dnes konečná cena tepla pro spotřebitele 1 297 korun, což z něj činilo nejdražší v republice. Nová cena má vyrůst o jedno procento, tedy 11 korun, a svůj primát si tak hlavní město udrží. Víc ale vzroste cena vody, za kubík dají Pražané namísto loňských 151 korun o 6 korun víc.

3. ledna 2026

